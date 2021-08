Rompe el silencio de su duelo

El 26 de febrero del 2019 fue el momento más difícil que el actor de "100 días para enamorarnos" y "La querida del centauro", vivió, ya que su pareja de vida y de trabajo durante 30 años, falleció y desde entonces el enojo lo envolvió al grado de apartarse de la vida pública, pero que también obtuvo mucho aprendizaje, así lo manifestó en una entrevista que realizó con Mara Patricia Castañeda.

HABLA DE TODO

Durante la charla con la Coordinadora General de Televisa Espectáculos, el histrión platicó sobre su infancia y sus primeros trabajos cuando era joven, también se expresó sobre cómo vivió la cuarentena debida al Covid-19.

Y entre sus recuerdos, comentó que fue un amigo suyo quien lo llevó a un ver la obra de teatro "Tommy" y aseguró que si él no hubiera vista una ópera rock, como es la nombrada y que fue hecha por The Who, nunca se hubiera hecho actor.

La charla prosiguió hasta que salió el tema de cómo vivió Christian Bach el proceso de su enfermedad o lo que él contestó que a ella nunca le interesó hacer un circo de lo que estaba padeciendo y mucho menos de su muerte ni de nada.

CONGRUENTE E INTELIGENTE

"Ella siempre fue una persona muy congruente de su vida, una persona muy inteligente. Me dicen: ´¿Qué era lo que más me gustaba a Christian?´. Y era su inteligencia. Esa sí era una mujer empoderada, adelantada a su tiempo en ese sentido", aseguró.

"Porque todas estas mujeres, que tiene razón, y que se han metido en todas estas cosas y del empoderamiento y que de pronto unas se van por un lado y otras por otro, pues bueno hay que respetarlas. Pero yo sí te digo que mi mujer, en su época era una mujer empoderada".

Y para demostrar lo fuerte que la actriz de "El amor tiene cara de mujer" y "La patrona" recordó una anécdota cuando ella se encontró con María Félix de quien expresó que lo

"Tenía un cinturón que usan los gauchos en Argentina, que se lo regaló María Félix. Cuando hicimos ´De pura sangre´ con Enrique (Álvarez Félix), tipazo, y Christian se llevaba estupendamente con él y un día le habló María Félix y le dijo ´te quiero conocer, que vengas a mi casa´ y fue. Salió ella (Félix) con ese cinturón que te digo y que luego se lo regaló María. Creo que platicaron muy rico porque eran mujeres muy inteligentes, muy echadas para delante y maravillosas, eran un Sol, gente que te impone", aseguró.

"Eran divas, no divas, gente que te imponen que dices ¡wow! que personalidad tiene esta mujer y luego si son inteligente, mejor, digamos que es un plus".

¿FUE CELOSA?

Entre los temas salió si Christian fue celosa a lo que Zurita aseguró que ella era una mujer muy inteligente y que siempre se respetaron en su espacio de trabajo.

Mara Patricia fue dirigiendo la plática hasta que por fin le preguntó a su invitado cómo enfrentó la muerte de la mujer que él amó por mucho tiempo a lo que él contestó:

"Pasé primero por un ciclo que te deja muy dolido, muy triste, muy enojado, de no poder creer cómo una mujer tan bella, inteligente, tan sana... Christian no fumaba, no tomaba, hacía ejercicio, era bailarina no profesional, no era posible que enfermará así, expresó con tristeza y enojo con lo divino, fue de las cosas que experimentó Zurita.

ELLA PIDIÓ RESPETO

Cuando ya supimos que estaba enferma, dijo: ´Esto es aquí, aquí se queda y así se quedará siempre´. Es respetar la decisión que ella tomó y el amor que le tenemos mis hijos y yo, somos una tumba. No hay más, se murió y punto".