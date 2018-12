Roma obtiene tres nominaciones a los Globos de Oro

México.

Durante el anuncio de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) de las candidaturas a la 76 edición de los Globos de Oro, que reconoce lo mejor del año en cine y televisión, también nominó a la cinta en la categoría de Mejor Guión y a Cuarón como Mejor Director.

El largometraje del mexicano compite contra "Capernaum", de Nadine Labaki (Francia); "Girl", de Lukas Dhont (Bélgica); "Never Look Away", de Florian Henckel (Alemania); y "Shoplifters", de Hirokazu Kore-eda (Japón).

"Roma", galardonada con el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y reconocida en los Premios Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, también representará a México en los Premios Oscar y en los Premios Goya.

Alfonso Cuarón fue el segundo mexicano en obtener el máximo reconocimiento en el Festival Internacional de Cine de Venecia con el León de Oro.

Filmada en blanco y negro, la película ambientada en la década de los 70, una época de cambios políticos, culturales y sobre todo sociales, presenta la historia una familia de clase media que mantiene su unión gracias a la presencia de "Cleo", interpretada por Yalitza Aparicio, una ayudante doméstica de la etnia mixteca.

Nancy García da vida a "Adela", otra trabajadora de la casa también de origen mixteca que es apoyo y compañía de "Cleo"; mientras que su patrona "Sofía", cuyo papel interpreta Marina de Tavira, lidia con la ausencia de su esposo.

Las tres mujeres "construyen un nuevo sentido de amor y solidaridad en un contexto de jerarquía social, donde la clase y la raza están perversamente entrelazadas", señala la reseña de la película.

Los personajes viven en la colonia Roma, una zona céntrica de la Ciudad de México de mucha tradición, durante un momento de cambios drásticos en todos los niveles en la sociedad mexicana, que influyen en una larga transición en el país.