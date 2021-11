Rodará Luis de Alba película tras cirugía

"Fueron días muy difíciles. Hasta después de la operación me enteré por mi ángel chipocludo, o sea mi doctor, de que había sido una operación riesgosa, si me hubieran dicho eso antes de entrar al quirófano pues ahí quedó, porque soy medio miedoso, pero ya todo va bien, ya puedo caminar cada vez un poco más.

"Ya nada más me están esperando a que me recupere por completo para empezar una película. La voy a filmar en El Salvador. Mi doctor ya me dio el alta para hacer algunas cosas, pero falta un poco más para poder retomar mi trabajo", platicó el actor de 76 años.

De Alba acudió junto con su esposa, Abigail Alfaro, a la gala con causa que se realizó el miércoles pasado en el Museo Cabañas con la presencia de Alejandro Fernández.

A la velada llegó en silla de ruedas, pues todavía necesita un poco de asistencia, ya que se fatiga rápido.

Dijo sentirse agradecido con su esposa, quien no se ha separado de él en su proceso de convalecencia y con su médico, Julio Ramos, quien ha sido pieza clave para su recuperación.

Así como con los fans que oraron por él y también con aquellos que le ofrecieron ayuda, como Carmen Salinas, Xavier López "Chabelo", Marco Antonio Muñiz y sus compañeros de la Universidad Iberoamericana, quienes le mandaron dólares.