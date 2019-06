Rinde buenos resultados campaña ´Click it o Ticket´

Harlingen, Tx.- La Policía de esta ciudad emitió resultados de la campaña "Click it o Ticket" implementada temporalmente durante las celebraciones de Memorial Day en el Valle.

Durante el período de aplicación, el Departamento de Policía realizó 195 paradas de tránsito: cuyas principales delitos fue, el exceso de velocidad, 28 citaciones y 38 avisos, infracciones de cinturones de seguridad para adultos, 55 citaciones y 31 avisos, infracciones de cinturones de seguridad para niños, 9 citaciones y 2 avisos.

La suma de las violaciones totalizaron 72 citaciones y 20 avisos, a los cuales deben de responder los infractores para contar con un expediente limpio.

Durante este periodo de vigilancia carretera, la Policía de Harlingen también hizo un arresto por posesión de mariguana y seis arrestos por órdenes pendientes por cargos previos en contra.

El fin de semana del Día de los Caídos marcó el inicio de la temporada de conducción de verano y para ayudar a que la temporada sea más seguro para todos, el Departamento de Policía se unió a otros agentes de la ley de Texas en la campaña anual "Click It or Ticket" y aumentó sus esfuerzos a partir del 21 de mayo hasta el 3 de junio para detener y multar a los conductores y pasajeros que no están abrochados a su cinturón de seguridad.

De acuerdo con los datos recientes del Departamento de Transporte de Texas (DPS), más de 900 personas murieron el año pasado en accidentes en las carreteras de Texas por no llevar cinturones de seguridad.

El período de cumplimiento de "Click It or Ticket" es un esfuerzo conjunto de TxDOT, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y numerosas agencias de cumplimiento de la ley de la ciudad y el condado.