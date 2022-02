Rihanna, el poder femenino que hoy cumple 34 años

Estrella musical a nivel mundial

Su carrera musical fue impulsada en sus inicios por el rapero y productor estadounidense Jay-Z. Desde su descubrimiento artístico en su natal Barbados, la suerte de Rihanna estuvo arropada por su talento, que finalmente la llevó a presentar en 2005 "Music Of The Sun" su álbum debut, del que se desprendió su primer sencillo "Pon the Replay".

Los siguientes discos de la cantante caribeña fueron: "A Girl Like Me" (2006), "Good Girl Gone Bad" (2007), "Rated R" (2009), "Loud" (2010), "Talk That Talk" (2011), "Unapologetic" (2012) y "Anti" (2016). Según Billboard las tres canciones más exitosas en su repertorio son "We Found Love", "Work" y "Umbrella", que ocuparon el primer lugar del Hot 100 durante 10, nueve y siete semanas, respectivamente, aunque ha colocado 14 sencillos el lugar de honor de esta lista, metió 31 hits en el top 10 y, en total, 62 entradas en dicho chart.

Destacan colaboraciones con artistas de talla mundial como el mismo Jay-Z, en la famosa canción "Umbrella"; "Run This Town" con Kanye West; "I Can't Remember To Forget You", con Shakira; "If I Never See Your Face Again", con Maroon 5; "FourFiveSeconds", con Paul McCartney; "Princess of China", con Coldplay; y el remix de "S&M", con Britney Spears, entre otros.

Además de sus Grammy cuenta con nominaciones y premios en los American Music Awards, People's Choice Awards, Billboard Music Awards, BRIT Awards y iHeartRadio Music Awards. Incluso es poseedora del récord como la cantante con mayores ventas digitales de la historia.

Éxito en la industria de la moda

Si bien su trayectoria musical ha sido prolífica en sus primeros 10 años, la barbadense puso una pausa en este camino para enfocar sus energías como empresaria, donde tiene bien colocada su marca Fenty Beauty, que vio nacer en 2017 en co-propiedad con el conglomerado francés de artículos de lujo LVMH. Desde el inicio su empresa se ha destacado por la inclusión de diferentes tonalidades de colores de maquillaje que se abrieron para el mercado de personas con piel oscura. Sólo esta firma tiene un valor estimado de 2,800 millones de dólares, según Forbes. En su camino por el mundo de la moda, también cuenta con colaboraciones con marcas como Puma y Armani.

Además de maquillaje "Riri" también tiene una línea de fragancias e incursionó en el mercado de ropa, esto a través de su línea de lencería Savage x Fenty y en 2020 lanzó Fenty Skyn, su línea para el cuidado de la piel. Los negocios de la artista están relacionados con su pasión por la moda y el diseño, aptitudes que demuestra en las carpetas rojas, donde con regularidad atrae la mirada de la prensa especializada por los diseños que porta.

Una reina de Barbados

Su nación es de cerca de 300 mil habitantes, con una economía que depende, principalmente, del turismo y de la inversión extranjera en el sector de construcción. En noviembre de 2021, en plena pandemia por Covid-19, este país se declaró oficialmente como una república, hecho con el que terminó con más de tres siglos de dependencia de la corona británica.

En esa misma ceremonia la premier Mia Mottley declaró a Rihanna como heroína nacional "por tener un liderazgo en la imaginación del mundo a través de la búsqueda de la excelencia con su creatividad, disciplina y compromiso extraordinario con la tierra de su nacimiento", esto en referencia a las muestras de solidaridad que la cantante ha tenido con su pueblo, al que, a pesar del éxito en el que está encumbrada, no ha dejado de visitar y apoyar.

La filantropía de esta barbadense con su pueblo incluye la creación de becas para estudiantes, así como un centro oncológico para detección oportuna de cáncer de mama, entre otras acciones por las que, además, cuenta con su propio día nacional, el cual se celebra cada 22 de febrero.