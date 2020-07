Rifa chivo para costear su cirugía

Cd. Victoria, Tam.- El pasado mes de junio Ma. del Carmen Rodríguez Domínguez, de 32 años, requirió de dos operaciones para extraerle cálculos renales que ponían en peligro su vida, actualmente lleva a cabo actividades como la rifa de un chivo para reunir la cantidad de 50 mil pesos para costear una tercera operación que necesita de manera urgente en menos de un mes.

"A principios de este año, en febrero, presentaba muchas hemorragias, después estuve con medicamento; me empecé a cuidar y los doctores me decían que tomara te de camote de Ipana, lo empecé a tomar y a pura yerbita casera, remedios caseros, y me empecé a sentir mejor", sin embargo, meses después empezó a sufrir de fuertes dolores abdominales por lo que acudió con médicos especialistas en esta capital quienes le practicaron radiografías encontrando piedras en ambos riñones.

El pasado mes de junio, con menos de quince días de diferencia, se realizó las operaciones para extraerle los cálculos renales pero a pesar de esto, tras su segunda operación, le fue detectada una piedra de mayor tamaño la cual debe ser retirada antes de un mes ya que corre el riesgo de sufrir una infección, y a que esta se pueda extender a órganos cercanos como los intestinos.