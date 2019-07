Ricky Martin aplaude renuncia de Rosselló a gubernatura

Ciudad de México.-

El cantante Ricky Martin celebró la renuncia de Ricardo Rosselló a la gubernatura de Puerto Rico, tras la ola de protestas que se llevaron a cabo en la isla por la publicación de un chat en el que hace comentarios misóginos y homofóbicos.

"Puerto Rico lo logramos, y lo logramos en paz sin armas como Gandhi. Exigimos respeto y nos escucharon. Exigimos respeto para la niñez puertorriqueña, por nuestras mujeres, por la comunidad LGBT, respeto por nuestros difuntos. Esto no vuelve a suceder, vamos a estar bien atentos, no vamos a dejar a nadie que nos pisotee de esta manera", indicó Martin en un video difundido en sus redes sociales.

El boricua destacó la unión que mostró el pueblo puertorriqueño para exigir respeto. Ahora, "vamos a ser ejemplo, vamos a lograr muchas cosas, fuera la corrupción, fuera la basura... rescatamos a nuestra isla, a nuestro país.

"Quiero agradecer a los miembros de la prensa por mantenernos informados, por ustedes todo el mundo nos escuchó. Estoy seguro que a algunos 'líderes del mundo' les tiemblan un poco las rodillas. Estamos bien Puerto Rico", añadió Martin en el audiovisual.

Desde que se dio a conocer el contenido del chat lleno de insultos contra artistas, políticos de la oposición, activistas e incluso contra víctimas del huracán María, el artista se unió a las manifestaciones que se realizaron frente a La Fortaleza para exigir la dimisión de Rosselló.

En sus redes sociales publicó videos en los que expresó su frustración y enojo por las expresiones vertidas en el chat, convocó al pueblo puertorriqueño a salir a manifestarse, exigió a Rosselló su renuncia y al Poder Legislativo de la isla a que iniciara un proceso de destitución.

"Este NO es el gobierno que nos prometieron en la campaña política que llevó a Rosselló a la gobernación. No estar a la altura de nuestras expectativas, esa es la más grande decepción. Gobernador sus insultos y sus burlas nos muestran quién es usted realmente, precisamente porque sus comentarios fueron hechos en la intimidad, queda demostrado de qué está hecho", escribió Martin en su primer comunicado.

Además de Ricky Martin, figuras del mundo del espectáculo como Benicio del Toro, Luis Fonsi, Bad Bunny, Olga Tañón y René Pérez se unieron a las manifestaciones para exigir la renuncia del gobernador de la isla.

El cantante Bad Bunny, quien también se sumó a las voces de protesta, compartió en su cuenta de Twitter la emoción desbordada y el orgullo que siente por la unión que hubo en Puerto Rico.

"Se siente cabrón hacer historia con mi gente, con mi pueblo, con mi Puerto Rico! Estoy bien cabronamente orgulloso de ustedes!! de nosotros!!! WOW!! Puerto Ricoooo puñeta!!!!!!", escribió en sus redes sociales.

A su vez, el exvocalista de Calle 13, "Residente", expresó su alegría por la renuncia del gobernador. "Fue un mensaje de unidad y de lucha, pero desde el corazón. Hoy descubrimos que lo que nos une es el corazón. Mañana a las 9am los veo en la milla de Oro. Voy con @sanbenito @NickyJamPR @WisinOficial y to Puertorro", tuiteó.

Al celebrar la renuncia de Rosselló, el cantante Luis Fonsi aseguró que Puerto Rico está listo para un nuevo comienzo. "Nuestro pueblo no se dio por vencido y triunfamos. Estamos todos listos para un nuevo comienzo, más unidos que nunca. THIS IS HOW WE DO IT DOWN IN PUERTO RICO"