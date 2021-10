Rezago de Balcones de Alcalá tiene nombre y apellido: Maki Ortiz

La Asociación "Reynosa Alza la Voz" efectuó un nuevo encuentro vecinal para elevar la voz que clama ante el abandono e ineficiencia y que tiene a sus calles intransitables y convertidas en focos de infecciones contaminantes por las aguas residuales y lodos fangosos que enferman a niños y ancianos.

Blanca Velásquez lo sintetiza: "Fuimos abandonados, nuestras calles están en pésimas condiciones, somos ciudadanos responsables pagamos luz, agua y predial y cuando reclamamos respuesta, nos dicen que somos irregulares que no aparecemos en los planos urbanos, ¿Si somos irregulares, como entonces aparecemos y nos cobran agua y predial? -cuestiona molesta.

Afirma que la ausencia de respuesta se ha hecho hereditaria, hace años no pueden caminar por la calle frente a sus casas, permanecen encerrados para evadir la pestilencia y riesgo de infecciones, para recibir respuesta de la autoridad municipal, no existen, no aparecen en planos urbanísticos, pero para fines recaudatorios si existen y su dinero también.

"5 años del desgobierno de Maki Ortiz fueron muchos años, los vecinos de Balcones de Alcalá son los que hablan se expresan y reclaman la ausencia de respuesta y resultados, el rezago y olvido tienen nombre y apellido: Maki Ortiz Domínguez", aseguró, Silvestre Rodríguez Marín, coordinador de "Reynosa Alza la Voz".

Reclamó también que la anterior y actual administración municipal siguen una línea de omisión y desinterés por atender los reclamos ciudadanos y tolerar que las familias sobrevivan en condiciones deplorables e insalubres.

-No merecen las familias de Reynosa vivir en esta clase de barrios, con calles atascadas de mierda, lodo y aguas residuales, no es justo, ya alzamos la voz y no vamos a callarnos, estamos yendo y escuchando a los ciudadanos y son ellos quienes están reclamando lo que años de incompetencia heredó Maki Ortiz-, asentó, Rodríguez Marín.

De la calle Sauce, en Balcones de Alcalá, sobreviven en estas condiciones.

Respuesta a nuestros reclamos, somos ciudadanos de segunda para ellos, pero pagamos agua y predial, afirman.

Que acumula años y las calles ahora parecen nuevas áreas recreativas con laguna y maleza.

Solicitando una respuesta que nunca llegó, aseguran vecinos de Balcones de Alcalá.

Las colonias de la ciudad con atraso y abandono para dar voz, dijo, Silvestre Rodríguez.

Llevan años reclamando y esperando una respuesta, sin resultados hasta ahora.

Una solución a la contingencia que por años han padecido.

De los vecinos es la voz que guía y mueve, sólo se está demostrando la incapacidad que tuvo Maki Ortiz, advirtió Silvestre Rodríguez Marín.