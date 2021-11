Reynosa en amarillo y aprieta cuarta ´ola´

El riesgo de un nuevo rebrote se evidenció aún más con el retroceso de la ciudad de Reynosa del semáforo epidemiológico color verde al amarillo, lo que podría traer nuevas restricciones de horarios y apertura para el comercio no esencial.

Pese a que en octubre se había emitido un decreto con flexibilidad para restaurantes, actividades de recreación, tiendas de ropa, zapatos, electrodomésticos y servicios profesionales.

Al ser la ciudad más poblada del estado, los contagios se acumulan en varios hospitales, aunado a las cuestiones de movilidad internacional.

"No se puede poner por encima de la salud el riesgo a enfermarse o a fallecer, todos a estas alturas de la pandemia ya tenemos o conocemos a alguien que ha fallecido, es hora de hacer conciencia, podemos evitar esta cuarta ola, disminuirla lo más posible", indicó.

Ayer Reynosa tenía un acumulado de 11 mil 752 casos positivos, mil 398 defunciones y 29 en investigación.

Por lo que Molina Gamboa agregó: "Actualmente Reynosa es la ciudad con más fallecimientos en el estado y la cuarta de contagios, es un escenario en el que se debe reflexionar".

...Y LOS MIGRANTES

En este escenario, en la Plaza de la República donde el pasado jueves dio arranque la campaña de vacunación a migrantes, la negativa por vacunarse con la marca china Cansino fue mayor e incluso sobresalió durante la supervisión federal, a cargo del delegado de programas federales en Tamaulipas Rodolfo González Valderrama.

"Hemos detectado que al menos un 30 por ciento de los migrantes no se quieren vacunar, y no los podemos obligar, esto es algo voluntario, si ellos no quieren la marca, deben esperar hasta que llegue otra", explicó Héctor Silva de Luna, director del albergue ´´Senda de Vida´´.

En este sitio ubicado a tan solo unos metros del puente internacional Reynosa-Hidalgo, se encuentran refugiados alrededor de 3 mil 400 migrantes, por ello la cantidad de quienes se han negado a vacunarse (30 por ciento) podría oscilar hasta en mil personas.

Mientras tanto, los que si aceptaron, comentaron a EL MAÑANA: "No podemos estar eligiendo marcas de vacuna, estamos en una pandemia y se trata de protegernos, de valorar nuestra salud, claro que la intención es llegar a Estados Unidos pero mientras estemos aquí en Reynosa debemos ser responsables", puntualizó.