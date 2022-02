Reyli Barba regresa más sabio

SU PASIÓN LA MÚSICA

"Siempre quise dedicarme a esto, lo tenía muy claro desde niño, lo que nunca me advirtieron fue lo que llega con el reconocimiento. Tuve mi época de excesos, ya lo saben, no me enorgullezco de eso pero también es algo que tenía que vivir para encontrar a Reyli y convertirme en esto que hoy soy", dice en entrevista.

El también compositor reconoce que, aunque la fama no le llegó de la noche a la mañana, cuando esta llegó no supo cómo manejar la popularidad y el éxito, algo que le afectó.

"Sin duda todo hizo daño. Tuvo que llegar, lo hizo y cumplió su misión en mi vida. Ahora me estoy reencontrando con la oportunidad de quedarme para siempre en la música y en el corazón de la gente.

"Me sirvió para encontrarme como persona y hallar el camino que deseaba. Agradezco a Dios cada momento que me ha dejado vivir. No me quejo, tampoco echo culpas y menos responsabilizo a nadie", expresa en tono sincero.

REFLEXIONA

Aunado a su experiencia, con la pandemia Reyli vivió una época de introspección y reflexión que lo condujo a trabajar en un proyecto personal de manera independiente, aunque aún sigue con su disquera.

El desafío consiste en lanzar un tema cada mes del año para que en diciembre estén en línea las 12 melodías que compondrían su nuevo disco.

El primero de enero lanzó el sencillo "Contigo quiero" y a partir de este miércoles ya se encuentra disponible el segundo tema, "Mi reina maya", una declaración de amor en la que Reyli se encuentra con su compañera de vida y le agradece por todo.

"Era un proyecto que quería hacer desde hace mucho pero el trabajo me impedía dedicarme el tiempo que requería y ahora en pandemia finalmente lo hemos echado a andar.

"Creo que soy más artista ahora. Lo he sido desde niño: empecé a escribir desde los siete años, pero creo que por todo lo que he pasado siento que he vuelto a nacer. Me reencontré con la necesidad de volver a hacer música como a mí me gusta, con poca tecnología y con poco ensayo", precisa.

NUEVA AVENTURA MUSICAL

En esta nueva aventura musical y próximo a cumplir su medio siglo de vida el 12 de abril, Reyli dice que la pandemia del Covid-19, además de darle tiempo para hacer música, también le dio espacio suficiente para hacer una introspección de todo lo que hasta ahora ha vivido.

Asegura que además de sentirse afortunado de dedicarse a lo que ama, agradece las pruebas que el tiempo le ha puesto enfrente y que hasta ahora ha superado.

"Si duda, la pandemia fue complicada para mí, para todo el mundo, pero me hizo darme cuenta que debo estar agradecido ya que hasta ahora yo y los míos estamos vivos, con salud y particularmente yo he podido salir de todo lo que se me ha presentado, de los lugares oscuros en que he estado. Pero creo que los días malos se han ido. Pido a Dios que me dé mucha más salud y que fluya la inspiración".

SUS EXCESOS

El cantante recuerda que es justo la música la que le ha salvado la vida en más de una ocasión y la que ha hecho que hoy lleve una rutina libre de excesos, por lo que está convencido que escribir y cantar lo alimentan espiritualmente.

"Todos estos años en los que he pasado por situaciones difíciles me ha sido proceso de liberación, de sanación, de introspección, de conocerme a mí mismo, de aceptación y, lo más importante, de resurgir haciendo música".

Vuelta a sus raíces

Para su nuevo disco, Reyli descubrió que tenía que regresar a sus raíces y por ello, explica que nació de lo que él quería hacer y no de lo que los demás esperaban de su persona.

"Es real que quería hacer este material pero no sabía por dónde empezar o hacia dónde quería llevarlo. Incluso al inicio sentí miedo de no estar inspirado para escribir y hacerlo".