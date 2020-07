´Revientan´ red de empresas fantasma

Una red de empresas fantasma operó con ayuda de funcionarios cercanos al exgobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú.

De 2012 a 2016, 52 compañías obtuvieron pagos por 2 mil 176 millones 386 mil 671 pesos, informó la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) del gobierno de Tamaulipas.

En rueda de prensa, el titular de dicha área, Raúl Ramírez Castañeda, señaló a Jorge Silvestre "N", exsecretario de Finanzas; Cristóbal "N", exsubsecretario de egresos; y Jorge "N", jefe del departamento de pagos, como objetivos clave de la indagatoria, con participación en la red que quebrantó el erario.

A partir de 2017, la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado comenzaron a investigar las finanzas que dejó Torre Cantú. En mayo de 2018, la UIFE recibió información, profundizó, perfiló la estructura del caso llamado "Los Seis" y presentó la denuncia ante el Ministerio Público especializado en delitos fiscales, financieros y patrimoniales en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

A la fecha la fiscalía liberó 15 órdenes de aprehensión. Cuatro presuntos responsables de elaborar el entramado de empresas ya fueron capturados. Para la UIFE, la cabeza del ilícito es Cristóbal "N", quien estaba a cargo de la salida de dinero de las arcas en el gobierno de Egidio Torre, y es considerado prófugo.

A pregunta expresa sobre la posible relación de Torre Cantú con la operación de las empresas factureras, Raúl Ramírez dijo: "esta era su gente, pero directamente a él aún no". Posteriormente, el funcionario no negó que se le persiga y, expresó, que no ventilaría información de investigaciones en curso.

LA OPERACIÓN

El caso "Los Seis" inició con el hallazgo de una sexteta de compañías que compartían domicilio fiscal en Nuevo León, socios, apoderados legales y, en algunos casos, empleados. Otro dato importante es que las empresas Delicate, Orientasol, Expertos análisis, Conocedores y Ases, Sol Mtto. Frigo y Venti fueron constituidas en la Notaría Pública 137, a cargo de Marco Antonio "N".

La Unidad, al buscar los testimonios de los servicios o productos contratados a las compañías referidas, no encontró nada; visitó los domicilios y no halló personal o eran locales vacíos. Por ello, profundizó en la comparación de información y dio con la participación de empleados de la notaría en la creación y operación de 52 compañías.

Las personas acusadas con orden de aprehensión son: José "N", Edgar "N", Luis Pablo "N", Emilio "N", Luis Cutberto "N", Homero "N", Brenda Mónica "N", Juan Gregorio "N", Gerardo "N" y Víctor Eduardo "N". Hasta ayer habían sido detenidos María de Jesús "N", Víctor Hugo "N", Ana "N" y Daniel "N".

Un ejemplo de los complejos vínculos que se tejieron es la empresa Sol Mtto. Frigo que tenía a Gerardo "N" de socio, Daniel "N" de comisario y a Brenda Mónica "N" de socia administradora única. Respecto a dicha compañía, el gobierno tamaulipeco encontró un pago de 100 millones de pesos por el mantenimiento de un aire acondicionado.

El titular de la UIFE, Raúl Ramírez Castañeda, explicó que el modus operandi era sencillo y similar a otros casos de empresas factureras, es decir, el gobierno depositaba el pago en la cuenta de la compañía y el dinero era retirado. Sin embargo, la Unidad siguió la ruta del efectivo y descubrió que había rastro de depósitos en las cuentas personales de los socios, con dicha información apuntaló el diagrama de relaciones.

En esta indagatoria destaca la participación de José "N" con diversos cargos en las empresas: Grupo Empresarial Conco, Comercializadora VIC, Proyectos y Edificaciones JOR, Sol Comercializadora, Grupo Empresarial 3, Comercial VicTam, Comer Única, Comercializadora La Torre, Materiales y Planeación Cumbres, Construcciones y Proyectos Jasieg, y Conocedores y Ases.

IDENTIFICAN SEGUNDO GRUPO

Aparte de las 6 empresas con las que inició la indagatoria, la UIFE pudo identificar un segundo grupo de 15 compañías que facturó a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, poco más de mil 600 millones de pesos de 2014 a 2016, al final del mandato de Torre Cantú.

En esta red sobresale Tributos del Norte, la cual es considerada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como "empresa fantasma" o ubicada en el apartado del 69-B del Código Fiscal de la Federación. Tan sólo ésta facturó más de 323 millones de pesos en el período 2014-2016.

Las carpetas de investigación contienen pruebas como las actas constitutivas de las 52 compañías, en las que registraron domicilios fiscales en municipios de Nuevo León y Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El estimado de dinero facturado en el país por las 52 empresas asciende a 9 mil 838 millones 298 mil 604 pesos.

La participación del notario Marco Antonio "N", comentó Ramírez Castañeda, no era clara hasta hace unos meses. Empero, parte de los implicados detenidos se sumaron como colaboradores en la investigación.