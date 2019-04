Revela Bebe Rexha problema de bipolaridad

Cd. de México.- Bebe Rexha reveló a través de su cuenta de Twitter que padece bipolaridad.

La intérprete de "Meant to Be" compartió que el padecimiento le fue diagnosticado recientemente y que gracias a eso pudo entender por qué se sentía enferma.

"Por largo tiempo, no entendía por qué me sentía tan enferma. Por qué tenía la sensación de no querer estar en casa o por qué estar rodeada de la gente no me dejaba dormir, y eso me impedía trabajar o crear música" dijo la cantante en un primer tuit.

"Soy bipolar y no me avergüenzo de eso. Es todo. (Estoy llorando)", agregó.

Rexha mencionó en una tercera publicación que gracias a eso, ya se encuentra trabajando en el que será su álbum favorito, ya que no se guardará nada, además dijo que espera que el público continúe aceptándola como es.