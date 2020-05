Responde Gatell a diarios que cuestionan el conteo

Ciudad de México.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, publicó un video en redes sociales en el que dijo que "llama la atención la sincronía" de cuatro medios extranjeros que publicaron ayer viernes un cuestionamiento directo sobre las muertes de personas con Covid-19 en nuestro país.

En un video de seis minutos subido a Twitter y Facebook, el subsecretario mostró impresiones de notas y dijo que ayer viernes El País, New York Times, Washington Post y Wall Street Journal publicaron en distintas notas que existe una discrepancia entre el número de muertos en el país y el reportado por el gobierno federal. "Llama la atención que particularmente ayer, 8 de mayo, ... aparecieran de manera casi sincrónica estas cuatro notas seguidas de una amplia difusión por varios protagonistas de las redes sociales", entre los que nombró a personas ligadas a administraciones anteriores, a negocios de la industria farmacéutica y "unos cuantos con aspiraciones políticas".

No digo que esto sea así, "pero llama la atención la sincronía".

El subsecretario dijo en su video que las muertes de personas que padecen Covid-19 no siempre se pueden demostrar porque las personas llegan en un estado de gravedad que no permite hacer las pruebas de laboratorio, y si bien se pueden tomar después de la muerte, esto raramente ocurre, aunque no explicó la razón precisa: "Tenemos personas que muy desafortunadamente pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas sugerentes de Covid-19, pero no quedan registradas como Covid, porque no tienen una demostración por laboratorio", dijo.