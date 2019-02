Resisten la inflación pollo y carne de res

Hemos tenido movimientos de precios, pero en forma general la carne de res no ha subido . Santiago González, vocero de la Central de Abastos

El Mañana / Staff.- En los dos primeros meses de este año se han mantenido estables los precios del pollo y cárnicos, con alzas muy leves, además de registrarse baja demanda de los consumidores, dijo Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos.

Por ejemplo, el pollo ha tenido un incremento de un 10 por ciento de 14 15 pesos que se vendía ahora se puede encontrar a 17 y 18 pesos, por lo que aumentó dos pesos por kilo.

En el caso de la cárnicos como la paleta, el pescuezo son productos que se han manejado con incremento del 05 por ciento, mientras que cortes finos como lomo, carne para asar ha tenido un decremento del 05 por ciento.

La paleta, bistec del siete y del cero, -por kilo- rondan en 75 a 80 pesos en el mercado, mientras que lomo, t-bone y chuletón, cuestan alrededor de 120 pesos.

Otro ejemplo es la carne de puerco que sigue estando en los mismos precios desde el año pasado.

"Traemos unos movimientos no muy bruscos porque la economía no está para eso, hemos tenido movimientos de precios, pero en forma general la carne de res no ha subido, se han mantenido estables los precios, es debido a la oferta y la demanda, ya que no ha habido demanda fuerte y eso ha traído como consecuencia que no hay incrementos", indicó González Cavazos.

En cuanto a las ventas, en enero se tuvo un decremento por la baja demanda, comparado con el año anterior: entre un 15 al 20 por ciento en perecederos y en cárnicos entre un 30 y 40 por ciento en bajas ventas.

"Es por cuestión climatológica, y luego por el arranque del año, salir de un mes de alto consumo en diciembre y por eso en enero bajó mucho la venta, las cifras de febrero aun no las hemos concluido", recalcó el vocero de la Central de Abastos.