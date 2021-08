Resiente Tlaxcala pobreza y violencia

Esa entidad registra un millón 342 mil habitantes, y se calcula que 800 mil personas viven en pobreza, de ellos, 132 mil en extrema pobreza, por lo que el rezago social el primer problema que deba resolver la nueva administración.

De acuerdo con el Coneval, 64 por ciento de los tlaxcaltecas no tiene seguridad social; 24 por ciento no tiene acceso a alimentación de calidad; otro 15 por ciento vive en rezago educativo y un 13 por ciento no tiene servicios de salud.