Reproducen avispas para matar moscas

La Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COEPRIS) en Reynosa ha optado por criar avispas para atacar moscas, en la ciudad se han colocado más de mil bolsas de control larvario, contenedoras de miles de huevecillos que una vez desarrollados son capaces de atacar a la plaga que recientemente proliferó.

"Desde hace 2 meses y medio comenzamos con esta campaña por la infestación de moscas que hubo, se trata de bolsas que en 6 o 7 días producen avispas capaces de atacar las larvas, ellas inyectan sus huevos, las matan y proliferan a que más avispas las ataquen". mencionó el titular del organismo José Adalberto Yáñez Leal.

Las brigadas recorren como prioridad las colonias del oriente y poniente de la ciudad que se inundaron en las pasadas lluvias.

"Tenemos un estándar de poner 400 bolsas por mes, estas se colocan para abarcar un perímetro de 80 metros, se ponen cercanas a domicilios o a lugares donde tenemos detectado que hay gran cantidad de moscas".

No hay peligro...

Yañez Leal aseguró que las avispas utilizadas no atacan ni pican al humano "Es muy pequeña, no se ve, no nos pica, su único objetivo es atacar a las moscas lo hace muy bien, en casi 3 meses hemos tenido resultados".

No hay fecha para dejar de colocar estas bolsas, el titular agregó que también se realizan inspecciones en tiendas y restaurantes para revisar a la par los niveles de cloro en el agua.

ESTRATEGIA. Los huevos de avispa son colocados en partes problemáticas.