"Represento a toda la comunidad, no solo a un sector", Chevo

Cd. Victoria, Tam.- A pesar de encontrarnos en pleno Siglo XXI la diversidad sexual no es algo común dentro de la vida política de Tamaulipas, si bien las leyes de Equidad de Género han permitido a las mujeres ocupar cargos políticos con mayor frecuencia en los últimos años, la comunidad LGBT ha quedado relegada para acceder a cargos de elección popular.

"Se ha hecho algo de revuelo con esta participación mía y la inclusión que tuvieron para conmigo dentro de la política", dijo el octavo regidor en el Cabildo de Ciudad Victoria, Eusebio Arellano Rodríguez, conocido por ser el primer político tamaulipeco perteneciente a la comunidad gay, "yo creo que sí (soy el primero) porque hasta ahorita no he sabido de nadie que abiertamente acepte su procedencia".

Hasta el año pasado el regidor Chevo, como es conocido popularmente, dividía su tiempo entre atender su negocio de belleza y ayudar a la gente necesitada; confesó que como regidor se le han abierto muchas puertas para continuar con esa actividad altruista, no obstante, cuenta con muchos amigos que lo apoyan y le ayudan a realizar distintas actividades a favor de la comunidad.

"No existe medicamento en las instituciones, el costo del medicamento ha estado un poco elevado para tantas enfermedades ahorita que se han venido desatando, por ejemplo, el cáncer que hay demasiado y el medicamento es muy costoso y a veces las instituciones no lo tienen o no tienen derecho al medicamento", fue gracias a su trabajo como estilista que ha podido formar lazos de amistad con profesionistas que pueden acceder a esas medicinas, "tengo amigos doctores que a ellos también muchas veces les facilitan muestras médicas y ellos me facilitan el medicamento y así estamos trabajando".

Regidor de todos, no solo de la comunidad gay

Chevo Arellano destacó que su participación en la política no tiene que ver con su vida privada o sus preferencias sexuales, por el contrario, dijo que su propósito es servir a toda la comunidad, "desde un principio lo dije, que yo no venía representando a ninguna comunidad sino a una sociedad", en el Cabildo local preside las comisiones de Desarrollo Rural y la de Atención a Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables.

"Presido la Comisión de Desarrollo Rural porque estoy un poquito involucrado también con el campo, por el gusto que tengo por los caballos y la convivencia que he tenido con la gente del campo; pero también presido la Comisión de Discapacidad y Grupos Vulnerables donde también estoy muy involucrado trabajando con grupos muy vulnerables dentro de la sociedad que han sido un poco olvidados".

Por otro lado, mencionó que su participación en el gobierno municipal le ha hecho descuidar un poco su negocio, a pesar de esto, aseguró que cumplirá como regidor hasta el último día para el que fue elegido como parte de la administración municipal 2018-2021 encabezada por el doctor Xicoténcatl González Uresti; tras esta participación dijo no saber si continuará en la vida política a pesar de haber recibido algunas propuestas para a posteriori.

"Por el momento no está dentro de mis planes ahorita, ya he recibido varias propuestas, pero no, yo ahorita quiero terminar primero con esta responsabilidad y después ya veremos", y recalcó, "yo pienso seguir ayudando y aparte creo que esto se va a quedar en mí el servir más, la gente a lo mejor también va a quedar un poco acostumbrada en ver en mí a alguien que le pueda ayudar a resolver cierta situación".

"Cuando piensas que no puedes hacer las cosas..."

Finalmente, aclaró que a pesar de sus preferencias sexuales en realidad no ha visto obstáculos en su carrera política, esto a pesar de lo conservadora que puede llegar a ser la sociedad victorense, y consideró que su participación en la vida pública puede servir como ejemplo para que otras personas, independientemente de la comunidad a la que pertenezca, puedan participar en la toma de decisiones de la ciudad.

"Ojalá que esto sirva como un parteaguas para mucha gente que tiene ganas de servir que lo haga desde su trinchera, es mejor servir que estar criticando nada más, y esto le va a abrir muchas puertas a quien quiera hacer lo que siente hacer".