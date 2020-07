Reportan daños en zona centro

En la zona centro de Reynosa, el huracán Hanna también provocó daños, principalmente en la calle Pedro J.Mendez, en donde hasta el medio día de ayer, la población seguía con agua dentro de sus viviendas, llegando más arriba de los tobillos.

En búsqueda de proteger sus muebles y electrodomésticos los colocaron sobre bloques de concreto y cajas.

Entre los afectados, está la señora Guadalupe habitante de la vivienda 625 y quien fue abandonada por su familia el primer día de las lluvias, por lo que a sus 86 años debió realizar labores de prevención.

"Tengo muchos problemas con mi familia y me dejaron aquí, el agua subió casi medio metro a mi casa, era de noche, no pude dormir estaba sacando con cubetas pero era inútil, ahora solo quiero que baje", expresó. Aunque ha recibido el apoyo de vecinos para desahogar su vivienda con una bomba hidraúlica, su refrigerador, estufa y cama fueron declarados pérdida total.

PIDE DONAD0RES

Por lo que pidió apoyo a EL MAÑANA para encontrar donadores de muebles, así como de alimento, al carecer de recursos.

"Quizá lo ideal es irme a un albergue pero yo quisiera que mejor me ayudarán a limpiar mi casa y a recuperarme, porque no puedo dejar aquí solo, aunque si no hay otra opción la aceptó, solo que tampoco han venido autoridades", expresó.

Recordó que durante la temporada de lluvias del año pasado, el agua también ingreso, pero dejó afectaciones menores.

Aunque no existe un conteo oficial sobre la cantidad de damnificados ni de colonias afectadas con las lluvias, información preliminar arroja a que por lo menos 70 colonias registraron inundaciones.