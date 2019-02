Replican protesta en Semarnat

Siempre hemos sido un sindicato de respeto y de diálogo, no hemos hecho este tipo de manifestaciones pero estamos en la mejor disposición del diálogo . Carlos Alberto Monroy Ruiz, secretario general Sección 49

Cd. Victoria, Tam.- La mañana de este lunes entró en paro indefinido elNacional de Trabajadores de Semarnat, hasta en tanto no sean satisfechas demandas que quedaron pendientes en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, tales como la liberación de plazas.

En Tamaulipas deben participar en este paro tres secciones: La 52 de Días Ordaz, la 49 de Ciudad Victoria y la 50 de Tampico, aunque corresponsales en Tampico y Díaz Ordaz confirmaron que ahí no hubo protesta.

En la sección ubicada en la capital son alrededor de 20 trabajadores los que dejaron de laborar este lunes. "Recibimos una instrucción por parte del Comité Ejecutivo Nacional liderado por nuestro secretario general, el señor Ignacio Campos Esquivel, para cerrar las oficinas de la Semarnat en Ciudad Victoria con el objetivo de exigir a las autoridades de la Semarnat que se respeten las condiciones generales de trabajo", señaló el secretario general Sección 49, Carlos Alberto Monroy Ruiz.

"Algunos puntos son la liberación de las plazas que están pendientes, algunas plazas provisionales, de interinatos, de jubilación, pensión e invalidez que están pendientes desde el año pasado", además de la Convocatoria de los Juegos Nacionales y pago pendiente a trabajadores del nivel 8.

"Siempre hemos sido un sindicato de respeto y de diálogo, no hemos hecho este tipo de manifestaciones pero estamos en la mejor disposición del diálogo en cuestión del Comité Ejecutivo Nacional", recalcó.

Alrededor de las 07:30 horas de este lunes fueron cerradas las oficinas de la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ubicadas en el Palacio Federal, esquina del 8 Morelos en el primer cuadro de la localidad.

Monroy Ruiz detalló que en esa dependencia se llevan a cabo estudios y permisos de impacto ambiental, principalmente.

Hasta el momento, aclaró, no se han tenido conversaciones con el encargado de despacho de la Delegación, no obstante recordó que las instrucciones del CEN sindical son parar todas las actividades hasta en tanto no sean satisfechas las demandas.