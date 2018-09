Renuncia a diputación asistente de Velasco

Tapachula, Chis.

Luis Humberto Morales Paniagua, asistente del Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, renunció a la posibilidad de ocupar una diputación plurinominal.

El colaborador del Mandatario estatal aspiraba al cargo tras la renuncia de mujeres a esa posición, sin embargo, reiteró que él no presionó a las candidatas para que dejaran el cargo.

En una carta, Morales Paniagua, quien en 2015 recibió una cachetada de Velasco, asegura respetar el derecho de las mujeres, valores que le enseñaron desde casa.

"He reiterado que mi intención no es ni será nunca ocupar un espacio que corresponda a una mujer. Sin embargo, me preocupa que mi caso y mi persona pudieran ser utilizados con otras intenciones ajenas a la paridad de género", manifiesta en la misiva.

Morales Paniagua sostiene que no será obstáculo para que una mujer ejerza libremente sus derechos políticos.

"Por esta razón y para evitar la desinformación y las calumnias de las que he sido objeto, he decidido renunciar a la candidatura a la diputación plurinominal ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana".

Según el órgano electoral, 42 mujeres entre regidoras y diputadas locales por la vía plurinominal habían renunciado al cargo abriendo la posibilidad a que sus espacios fueran ocupados por hombres.

Tras la presiones del mismo Instituto, autoridades, partidos y actores políticos, ocho de ellas han desistido de renunciar.