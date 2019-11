Reinventarán la estrategia de Bienestar Social

Independientemente de que se disminuya el presupuesto por parte del gobierno federal nosotros tenemos qué seguirle dando respuesta a la ciudadanía, el gobernador tiene un firme compromiso de seguir coadyuvando a mejorar la calidad de vida de la gente . Rómulo Garza Martínez, secretario de Bienestar Social

Cd. Victoria, Tam.- El titular de la Secretaría de Bienestar Social, Rómulo Garza Martínez, dio a conocer que el próximo año habrá de replantearse la estrategia de combate a la pobreza debido a los recortes presupuestales que se anticipan para el 2020; esto, sin embargo, no significará una reducción en el padrón de beneficiarios sino el mecanismo para mejorar la calidad de vida de los tamaulipecos.

"El próximo año queremos mantenernos más cerca de la gente, y verdaderamente tener la oportunidad de seguir sumando fuerzas con ellos, y seguir mejorando su calidad de vida", dijo.

Como ejemplo indicó que el programa piloto de Tianguis Comunitarios habrá de extenderse a toda la entidad con el cual el Gobierno del Estado subsidiará productos de la canasta básica, así como tinacos, cemento y material de construcción para ofrecerlos a la gente a precios accesibles.

En cuanto al programa de despensas adelantó que en diciembre habrán de ser entregadas 300 mil a igual número de familias necesitadas, y que el próximo año se buscará contar con los recursos para mantener este beneficio a igual número de familias.

"El tema presupuestal nos genera una afectación definitivamente, y obviamente nosotros no podemos jugar con el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, la ciudadanía no tiene la culpa de no traer una estrategia de mejorar las condiciones y la calidad de vida", advirtió.

Garza Martínez recalcó que al igual que Salud y Educación, Bienestar Social es un tema prioritario para el Gobierno del Estado para mejorar la calidad de vida de las familias tamaulipecas.

Recordó que a pesar de los recortes a las partidas federales para la entidad se buscará contar con recursos propios del Estado para mantener los programas dedicados al combate a la pobreza.

"Independientemente de que se disminuya el presupuesto por parte del Gobierno Federal nosotros tenemos que seguirle dando respuesta a la ciudadanía, el gobernador tiene un firme compromiso de seguir coadyuvando a mejorar la calidad de vida de la gente, y eso es algo que no lo vamos a detener", puntualizó.

Llega tijera para Salud

Al igual y como sucedió con la Secretaría de Educación de Tamaulipas, en la Secretaría de Salud se llevará a cabo una revisión a las compensaciones que se entregan al personal de distintos niveles por las funciones adicionales realizadas tras sus jornadas laborales, así como para buscar hacer más eficiente el uso de los recursos públicos de esa dependencia.

"Se van a revisar aquellas compensaciones, a quién se le están otorgando, para garantizar a aquellos trabajadores que la merezcan como debe de ser y no va en detrimento de estarles reduciendo por reducirles su percepción", aseguró el director de Recursos Materiales de la Secretaría de Salud, Enrique Jorge Nader Nemer.

"Recordemos que la compensación es una gratificación no garantizada, es adicional al salario, y debe de ser dirigida a aquellos trabajadores que están dando el 150 y el 200 por ciento", dijo.