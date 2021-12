Regresan este 2022

Pese a que todavía no ha terminado la

Cabe señalar, que en este 2021 festivales como el FlowFest, Corona Capital y el Pa´l Norte se llevaron a cabo con respectivas medidas sanitarias, para este 2022 posiblemente sigan aplicándose dichas medidas.

Para comenzar el 2022, en febrero 25, 26 y 27 ya se tiene programado el EDC, festival para los amantes de la música electrónica, con lo mejor de los exponentes de este género.

La sede será el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.

Para saber la disponibilidad de las entradas podrán acceder a Ticketmaster.

VIVE LATINO 2022

Para su aniversario 22, el Vive Latino contará con la presencia de Limp Bizkit, Mogwai, Pixies, Fabuloso Cadillac, Julieta Venegas, Maldita Vecindad, Auténticos Decadentes, Residente y muchas bandas más.

Los días en que se realizará este evento serán el 19 y 20 marzo 2022, en el Foro Sol de la Ciudad de México.

FESTIVAL VAIVÉN

Esta será la quinta ocasión en que se lleve a cabo este festival que se desarrollará en Jardines de México, sobre la autopista México-Acapulco, a la altura de Tequesquitengo, en Morelos.

La fecha será el 30 de abril de 2022.

Dentro del cartel del Vaivén se presentarán bandas como Sigu Ros, Jungle, Porter Robinson, Monolink, Ed Maverick, entre otros.

Los boletos ya están a la venta en el sistema de Tickemaster.

FESTIVAL SUPREMO 2022

Será la tercera edición de este festival que se celebra en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La fecha para rockear con las mejores bandas mexicanas y extranjeras es el 7 de mayo de 2022, en el Parque El Chamizal.

Entre los invitados estarán: Cafe Tcvba, Babasónicos, Panteón Rococó, Caribou, Siddharta, POrter, Bengala, Gran Silencio y muchos más.

FESTIVAL PULSO 2022

Querétaro albergará por tercera ocasión el Festival Pulso 2022, celebrándose el 7 de mayo de 2022 en el Antiguo Aeropuerto de Querétaro.

El line up lo encabeza nada más y nada menos que Gorillaz, proyecto de Damon Albarn, líder también de la banda británica Blur.

En este mismo cartel se presentará: Afro Brothers, Airbag, Banda Machos, Batalla de Campeones, Bratty, Carla Morrison, Carlos Sadness, Cold War Kids, Cuca, Daniela Spalla, Enjambre, Kinky, La Garfield, Marco Mares, Monsieur Periné, Natanael Cano, No Te Va Gustar, Pet Friendly, Rubytates, The Dears, The Neighbourhood, Tino El Pingüino, Vetusta Morla y Ximena Sariñana.

Los boletos están disponibles desde el sitio web de Eticket.mx

FESTIVAL PA´L NORTE 2022

Una vez más las tierras regiomontanas serán testigos de la décima edición del Festival Pa´l Norte.

Esta vez bandas como Maroon 5, Libertines, Strokes, Hombre G, Martin Garrix y Fabulosos Cadillacs, encabezan el cartel.

La sede como siempre y ya tradicional es el Parque Fundidora, en Monterrey.

Contará con 7 escenarios y dos días llenos de música que serán el 1 y 2 de abril de 2022.

Otras agrupaciones que estarán son: Papa Roach, Simple Plan, Andrés Calamaro, Caligaris, Fobia, Claxons, Morat, Alex Fernández, entre muchos más.

Disponibilidad de boletos en Ticketmaster.