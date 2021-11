Regresa 90's Pop Tour ahora ¡extendido!

"No nos queda más que celebrar que estamos vivos, que todo esto es gracias a ustedes, que estamos aquí para ustedes y que estamos llenos de salud", expresó Federica Quijano en el momento que tocó hablar a Kabah. Y fue muy aplaudido su discurso.

Poco más de cinco horas de música a lo "non stop" en donde alternaron piezas como solistas, o combinados, o en combo, fueron las que dieron Benny Ibarra, Erik Rubín, Lynda, Kabah, Magneto, Sentidos Opuestos, JNS y las grandes estrellas de la noche: Ana Torroja como solista y Garibaldi como invitado sorpresa.

Fueron 58 canciones que empezaron a tocar a las 21:30 horas, ya que los accesos a la Arena Ciudad de México generaron un retraso por la falta de logística y muchas personas llegaron tarde. Casi eran las 3 de la mañana cuando el "nuevo club noventero" terminó su intervención. Ya se había ido un 40 por ciento aproximadamente. Los organizadores reportaron "sold out", o sea, 25 mil personas. Lleno total.

Torroja fue la gran estrella de la noche porque interpretó piezas como solista, como "Ya No Te Quiero", aunque sus piezas más celebradas fueron las de Mecano. "Me Colé en una Fiesta", acompañada de todos; "Mujer contra Mujer", con Alessandra y Chacho; "Cruz de Navajas", con Lynda; "Barco a Venus", con todos; entre otros.

Y Garibaldi, con Paty Manterola con una de las más grandes ovaciones de la noche, fue el grupo que nadie se esperaba. Pilar Montenegro ausente por la enfermedad que la tiene postrada en silla de ruedas, y sin Xavier Ortiz, quien falleció el año pasado.

"Les pido a todos por favor que prendan la luz de sus celulares, y pido por favor que me apaguen todas las luces, para esa alma que está allá arriba esto va por ti, mi Xavi", dijo Manterola, a media intervención del reunido grupo, que interpretó "Que te la Pongo" y "Banana", solo ellos, y "La Ventanilla", con JNS y Kabah.

Ari Borovoy, uno de los orquestadores de todo el concepto dentro de su empresa, BoBo Producciones, participó con Benny, Sergio y Erik en "Con Todos Menos Conmigo" y con Ana en "El 7 de Septiembre". Con los aplausos que se llevó esta madrugada se sacó la espina del tremendo abucheo en el mismo lugar hace dos años, cuando se evidenciaron los desencuentros con OV7.

Casi todo fueron éxitos: "Una Ilusión", "Ámame Hasta con los Dientes", "Eternamente", "Aire", "Malherido", "Maldita Timidez", "Vive" y "Donde Están" pasaron. Algunas piezas sobraron, casi estuvieron demás, y otras dieron el "levantón" como "Duele el Amor", de Ana Torroja, con Magneto; "Mueriendo Lento", con Benny, Erik, Lynda y Alessandra; "La Calle de las Sirenas", de Kabah con todos; y "Princesa Tibetana", con Erik.

Y de algunas de las canciones que casi fueron metidas con calzador, se notó porque unos ni se acordaron de sus canciones, como les sucedió a Ana, a los Magneto o algunas JNS. Y no hubo nadie que no cantara y bailara con las tres últimas: "Vuela Vuela", "Barco a Venus" y "México". Eso sí, los que bailaron con más desgano que todos fueron los "magnetos" Mauri y Tono no más se veían animados.

Entre la concurrencia hubo fanaticada de los veintes casi treinta hasta los cincuenta y harta cerveza, vino y botanas porque eran necesarios para mantenerse de pie en tan maratónica jornada. No todos aguantaron, pero los que se quedaron, casi lloraron de la emoción por el retorno a la normalidad.

Así como en ocasiones anteriores Fey y Paulina Rubio han sido las grandes estrellas de la noche, en esta ocasión la ex Mecano y los Garibaldis se coronaron como las grandes apuestas y todos "jalaron" con sus rolas. Pocos extrañaron a OV7, que por asuntos financieros y creativos entre ellos terminaron fuera de la gira y de su propia gira de los 30 años fue lleno total y pinta para lo mismo esta noche en Guadalajara y el próximo 25 de febrero en el mismo lugar aquí en la capital.