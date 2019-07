Recurre a remedios poco comunes para su piel

Ciudad de México

Con la personalidad que la caracteriza, Niurka Marcos aseguró que se ha puesto todos los remedios caseros que le han recomendado para el cuidado de su piel. Los ha seguido al pie de la letra, a tal grado que hasta una mascarilla de espermas ha utilizado para mantenerse bien conservada.

"Yo me he puesto en mi piel todo. Me dijeron clara de huevo, semen que quítatelo a los cinco minutos, que quédate media hora con él, yo así con la cara tiesa", dijo ante las cámaras de televisión que la entrevistaban.

Y lo que ningún reportero esperaba es que la cubana se bajara la blusa e hiciera un candente topless

"Miren cómo me deja mi piel. Yo ocupo todo lo que me recomiendan y estoy radiante".