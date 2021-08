Recuerdo imborrable

DE EXTRA EN ´EL CHANFLE´

"Fue una experiencia padrísima, de esa película nos pagaron como 4 mil pesos de aquel entonces. Éramos el equipo C del Atlético Español. Los que se tenían que lucir era Valentino (Carlos Villagrán), y el "Chanfle". Valentino no le pegaba muy bien a la pelota, entonces paraban la jugada, y a 3 metros del ángulo superior de la portería subían a un tipo a una escalera y la aventaban al ángulo y grababan cuando le pegaba, eran sus golazos. "El Chanfle" tampoco jugaba bien, pero le echaba ganitas y cotorreaba mucho con nosotros".

¿Y YOQUÉ HICE?

"Saúl Rivero era un uruguayo que en el Atlético Español nos trataba mal a los que estábamos muy chavitos, y un día jugando contra Coyotes del Neza, quise salir jugando se me complicó y me mentó la madre, y yo me le fui encima en pleno partido, y casi se arman los golpes. El árbitro nos sacó tarjeta, y en el vestidor otra vez, los mexicanos me apoyaron y los extranjeros a él. El técnico fue una decepción porque a mí regañó y al otro no por ser figura, y hasta me multaron. Ahí aprendí lo que no se debe hacer como técnico".

MÍNIMO, LA MENTADA

"Con (Nilton Pinheiro) "Batata" tuve una gran rivalidad, un día me empezó a mentar la madre, vi que el balón estaba como a 60 metros, me fijé que el árbitro no estuviera cerca y le pisé el empeine con los tachones de aluminio, empezó a llorar, me hice wey, y todo mundo no sabía qué había pasado. También con Luis Roberto Alves "Zague", nos mentábamos la madre, la pelota estaba a 50 metros de nosotros y nos gritábamos, me pisaba, nos codeábamos sin balón. Lo que se ve en la tribuna nada que ver, lo mínimo era la mentada de madre".

EN CHIVAS SÍ PAGAN

"Yo ganaba mil 500 pesos al mes, y ya tenía como 80 partidos en Primera División con el Atlético Español, pero me pagaban sólo para el camión y echarme un lonche en la estación del metro. Decidí que ya no iba a jugar más en el Atlético si no me pagaban más, dejé de entrenar y me mandaron al equipo B. En la Fecha 10, un directivo me dio un boleto de avión para Guadalajara y me dijo que en Chivas me iban a pagar lo que yo quería. Como había dejado de entrenar me lesioné en el primer entrenamiento, así que debuté 8 días después".

LA MAGIA DE RONALDINHO

"A mí me tocó en 2015 dirigir a Ronaldinho junto a Vucetich. En un partido contra América en el Azteca entra Ronaldinho al minuto 60 y sus 2 primeros toques fueron goles, y todo el estadio siendo el público americanista en su mayoría le hicieron reverencia que les hizo goles, todo el americanismo estaba feliz de verlo jugar. Ronaldinho, sabiendo lo que había logrado, se regresa al medio campo y empieza a hacerle caravanas al público, imagínate que tu afición reconozca al que les hizo goles, fue una maravilla ver su humildad".