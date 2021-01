Reconocida por los críticos

Ciudad de México.

La cinta Nomadland, de la directora Chloe Zhao, fue reconocida por la National Society of Film Critics (Sociedad Nacional de Críticos de Cine) de Estados Unidos como la mejor película de 2020.

El drama sobre una mujer que vive como nómada en el oeste estadounidense se llevó también los premios como Mejor Director, para Zhao, y Mejor Actriz, para Frances McDormand.

Delroy Lindo se llevó el galardón como Mejor Actor por su trabajo en Da 5 Bloods, de Spike Lee. María Bakalova y Paul Raci fueron reconocidos en las categorías de actuación de reparto por sus papeles en Borat Subsequent Moviefilm y Sound of Metal, respectivamente.

Fundada en 1966, la NSFC está conformada por más de los 60 críticos de cine de las publicaciones más importantes, como The New Yorker, The Los Angeles Times, The New York Times y The Wall Street Journal, entre otros.

La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Sociedad, Justin Chang, de manera virtual por la pandemia de la Covid-19.

Nomadland ya suena entre los críticos como la favorita para la próxima ceremonia 93 del Óscar, que este año se celebrará el 25 de abril.