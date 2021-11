Reconocen gestión de delegada del IMSS

La delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas, Velia Patricia Silva Delfín, recibió el reconocimiento de los integrantes del Consejo Consultivo al entregar 20 ambulancias para las unidades médicas de los municipios de Madero, Mante, Matamoros, Reynosa y Ciudad Victoria, en beneficio de los derechohabientes, inversión que supera los 30 millones de pesos.

"Quiero agradecer a la delegada, no es la primera gestión en beneficio de la delegación de Tamaulipas, estamos contentos porque después de varios años de no tener una noticia tan grata como esta de adquirir 20 ambulancias para dar un mejor servicio, solo me resta pedirles que hagan mejor uso de ellas en beneficio del pueblo tamaulipeco, felicidades y en hora buena que síganlos éxitos de la delegada", dijo Iber Terán Trujillo, representante de la CORC en esta entidad.