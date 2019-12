Reconocen excelencia académica de alumnos

McAllen, Tx.- El sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos reconoció la excelencia académica de estudiantes de preparatoria el martes como parte de su programa "Jefe de la Clase".

The "Head of the Class", es un premio para reconocer a los estudiantes de último año de alto rendimiento en las escuelas preparatorias en todo el Valle del Río Grande. Los estudiantes son nominados por su consejero escolar y seleccionados por un comité imparcial.

El programa brinda la oportunidad de mostrar a los estudiantes que están trabajando arduamente para continuar su educación, muchos de los cuales son de primera generación. También ofrecen voluntariamente una cantidad significativa de tiempo a sus comunidades.

En este esfuerzo también se unen las empresas locales como socios para destacar y reconocer los esfuerzos de los estudiantes que realmente son modelos a seguir para sus compañeros.

Como parte del reconocimiento, cada uno de los estudiantes recibió una beca de 1 mil 500 dólares.

"Nos gusta reconocer a nuestros estudiantes que tienen un alto rendimiento en el aula y en la comunidad", dijo Pedro el agente y supervisor de la Patrulla Fronteriza sector RGV, Pete Cantú.

Rossy García de PSJA entre los jóvenes galardonados.