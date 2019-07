Reconoce estar devastada y con el corazón roto

Ciudad de México

Como muy pocas veces se deja ver, Jennifer López reveló sentirse devastada y compartió un mensaje a través de sus redes sociales en el que explica el motivo por el cual tiene el corazón roto.

En un video de un minuto de duración, la cantante confesó sentirse triste debido a que tuvo que cancelar su concierto en el Madison Square Garden en Nueva York debido a un apagón que se registró y que dejó sin luz a más de 38 mil usuarios de la zona.

El espectáculo, que ya había iniciado, tuvo que ser cancelado y debido al apagón todas las personas tuvieron que ser evacuadas y las autoridades recomendaron a la población que se mantuvieran seguros en sus hogares.

PROMETE RECOMPENSAR

Ante esto, la diva del Bronx emitió un importante mensaje con el corazón roto y muy apenada por no haber podido cumplir con su espectáculo.

"Hubo un apagón en la ciudad de Nueva York. Estoy devastada y con el corazón roto porque el show de esta noche está cancelado. Vamos a reprogramar, los quiero a todos. ¡Manténganse a salvo!", explicó.

Jennifer López se comprometió a compensar lo que ocurrió la noche del sábado, durante su segundo show en la ciudad de Nueva York.

"Van a tener de regreso su dinero. Vamos a regresar y vamos a hacer un increíble show para ustedes. Lamento mucho que esto haya pasado. Está fuera de nuestro control. Los amo, lo siento y los veo muy pronto", agregó.

Finalmente, la intérprete de "Jenny From the Block" anunció que el espectáculo en el Madison Square Garden se llevará a cabo hoy.

FANS LA FELICITAN POR SU CUMPLEAÑOS

Pese a este lamentable suceso y a 12 días de cumplir la mitad de siglo, la cantante convirtió su concierto en una macro fiesta de cumpleaños, con los miles de fans que abarrotaron el recinto deseándole lo mejor entre baladas y hits de pista de baile.

La estrella quiso que el primer recital de su gira "It's my Party!" en la ciudad que la vio nacer fuera una manera de honrar no sólo sus 50 años, sino también los 30 que lleva sobre los escenarios.

Con lágrimas en los ojos, JL terminó de rodillas, poniéndose a los pies del público de Nueva York: "Mi ciudad", que la despidió con miles de voces entonando el "Happy Birthday".