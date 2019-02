Reconoce AMLO aumento de homicidios en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el número de homicidios se incrementó en la Ciudad de México a casi 5 asesinatos diarios, los cuales están relacionados con la delincuencia organizada.



"Les doy un dato, porque no se puede ocultar nada, aunque no debe ser esto consuelo, porque deberíamos de no tener homicidios o muy pocos. Hay lugares en donde hay más homicidios, por eso el operativo en Tijuana y todo lo que estamos haciendo, pero ya en la ciudad se incrementó a 4.6, 4.8 los homicidios, es decir, casi cinco homicidios diarios en la ciudad", indicó.



En su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador recordó que como Jefe de Gobierno de la Ciudad el promedio de homicidios diarios en la capital del país era de 1.8.



"De 1.8 a 4.6, 4.8, ya es considerable. Y también la diferencia es que ahora a los homicidios se vinculan más a la delincuencia organizada".



Aseguró que la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, está atendiendo el problema. "Es de lo mejor, porque es trabajadora, tiene convicciones, es inteligente, es honesta, ya está. Cuando digo trabajadora es que se levanta también temprano", dijo.