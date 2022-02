Rechazo europeo ante negativa de FIFA de expulsar a Rusia

En protesta contra la respuesta de la FIFA a la invasión de Rusia a Ucrania, Polonia reiteró que no enfrentará al país en un repechaje de las eliminatorias europeas que debe jugarse el 24 de marzo.

"La decisión tomada por la FIFA hoy es totalmente inaceptable", tuiteó el presidente de la federación polaca, Cezary Kulesza. "No nos interesa participar en este juego de apariencias. Nuestra posición sigue intacta: la Selección Nacional de Polonia NO JUGARÁ con Rusia, sin importar el nombre del equipo".

La decisión unánime del Bureau del Consejo de la FIFA, conformado por los presidente de las seis confederaciones regionales, estableció que no se podrá utilizar la bandera ni el himno de Rusia en los partidos en los que participen los equipos de la federación rusa.

"La FIFA continuará su diálogo permanente con el COI, la UEFA y otras organizaciones deportivas con el objeto de determinar cualquier medida o sanción adicionales, como una posible exclusión de las competiciones, que se podrían aplicar próximamente en caso de que la situación no mejore rápidamente", señaló el ente rector del fútbol mundial en un comunicado.

La FIFA adoptó un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo previo a la invasión de Ucrania, como sanción a los rusos por una trama de dopaje institucional. Esa sanción hizo que los rusos compitiesen en los últimos dos Juegos Olímpicos como el equipo del Comité Olímpico de Rusia. La FIFA se había resistido a vetar el nombre de Rusia, aguardando si se clasifican o no al Mundial de Qatar.

El ganador del cruce entre rusos y polacos será local contra Suecia o la República Checa, cinco días después, por una plaza en el Mundial que se jugará en Qatar entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre.

El presidente de la federación sueca y vicepresidente de la UEFA, Karl-Erik Nilsson, dijo el portal Fotbollskanalen que no estaba conforme con la decisión al afirmar que esperaba una "posición más fuerte". Los checos dijeron que el compromiso de la FIFA no modifica su decisión de no jugar contra Rusia.

La FIFA indicó que ha entablado un diálogo con las tres federaciones y "se mantendrá en contacto estrecho con miras a buscar juntos soluciones apropiadas".

Aparte, la federación inglesa anunció que sus selecciones no jugarán contra Rusia en el "futuro próximo". Rusia se clasificó a la Eurocopa femenina, que se disputará el próximo junio en Inglaterra. La FA afirmó que la decisión se tomó como "gesto de solidaridad con Ucrania y para condenar totalmente las atrocidades cometidas por el gobierno ruso".

El presidente de la URF es Aleksandr Dyukov, director ejecutivo de una subsidiaria de Gazpromo, el gigante energético propiedad del Estado ruso. Dyukov también es miembro del comité ejecutivo de la UEFA.

Asimismo, el presidente de la federación francesa, Noël Le Graët, se pronunció a favor de excluir a Rusia de la repesca mundialista, en entrevista con el diario parisino Le Parisien el domingo.

"El mundo del deporte, en particular el fútbol, no puede permanecer neutral", dijo Le Graët, miembro del Consejo de la FIFA y aliado de Infantino.

La estricta reglamentación para la Copa Mundial deja expuestas a medidas disciplinarias y multas a las federaciones de Polonia, Suecia y la República Checa en caso de renunciar medirse a Rusia.

En 1992, sin embargo, la FIFA y la UEFA expulsaron a Yugoslavia de sus torneos tras las sanciones impuestas por Naciones Unidas por el estallido de la guerra en los Balcanes.

El Bureau del Consejo es encabezado por Infantino y uno de sus integrantes es el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

El viernes, la UEFA decidió mudar la sede de la final de la Liga de Campeones de 2022, de San Petersburgo a París. También ordenó que los clubes rusos y ucranianos en sus competiciones jueguen en territorio neutral. La UEFA permitió que el Spartak de Moscú pueda disputar los octavos de final de la Liga Europa.

Al cumplirse el cuarto día de la invasión rusa a Ucrania el domingo, la Federación Internacional de Judo suspendió provisionalmente al presidente ruso Vladimir Putin como presidente honorario de la entidad.

En un escueto comunicado, la federación citó "el conflicto bélico en Ucrania" para suspender el estatus de Putin como presidente honorario.

El presidente ruso es un gran entusiasta del judo y presenció la disciplina durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

En el hockey sobre hielo, otro deporte favorito de Putin, el club letón Dinamo de Riga se retiró el domingo de la Liga Continental de Hockey, de propiedad rusa, citando la "crisis militar y humanitaria".

El domingo, la Federación Internacional de Natación (FINA) anunció la cancelación del mundial junior de natación que estaban programados del 23 al 28 de agosto en Kazán. La FINA detalló que busca una sede de reemplazo para el evento.

"La FINA continúa extremadamente preocupada por la guerra actual en Ucrania y luego de consultas en desarrollo con deportistas y accionistas de la familia acuática, la FINA ahora puede confirmar que el 8vo Campeonato Mundial Junior de Natación de la FINA y la FINA no realizarán ningún evento en el futuro en Rusia si esta grave crisis continúa", explicó la FINA en un comunicado.