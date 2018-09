Rechazan trasladar Semarnat a Mérida

Ciudad de México

Ante el posible traslado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la ciudad de Mérida, Yucatán, el sindicato de la dependencia expresó su inconformidad por esta propuesta dado que sólo han ocupado por un año ocho meses el nuevo edificio comprado en 2014, cuyo costo es de más de 2 mil 740 millones 25 mil pesos y terminará de pagarse hasta 2033. La mudanza al inmueble representó un gasto de mil millones 644 mil 505 pesos. Es decir 3 mil 740 millones 669 mil 505 pesos.

Santiago García López, presidente del Consejo Nacional de Vigilancia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Semarnat (SNTSemarnat), comentó a El Universal que de concretarse la propuesta de descentralización del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la inversión del inmueble sería "tirada a la basura", porque el personal de la dependencia no tiene ni dos años laborando en el edificio ubicado en avenida Ejército Nacional. "No se trata de dos pesos, es un edificio que costó muchísimo dinero y que no acaba de pagarse. Si se concreta el traslado no sabemos qué va a pasar con él. Tendría que comprarse otro en Mérida, eso complica mucho más el traslado", subrayó.

Destacó que en un primer acercamiento con la próxima titular de la Semarnat, Josefa González Blanco, les expresó disposición para tener el diálogo con los trabajadores de la dependencia para escuchar sus inquietudes y encontrar una solución.

"Se estableció el compromiso de escucharnos. Le mostraremos nuestros argumentos, por los que no estamos de acuerdo con la descentralización, ver los pros y los contras. Es muy complejo que un gasto como el que se hizo para adquirir el edificio se quede en el aire", expresó.

El argumento para adquirir el inmueble de avenida Ejército Nacional fue centralizar las oficinas que tenía la dependencia dispersas en tres edificios ubicados en Jardínes de la Montaña, Tlalpan, San Jerónimo y Revolución, respectivamente.

El SNTSemarnat demanda una reunión con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para conocer los detalles de esta propuesta.

El presidente del Consejo Nacional de Vigilancia del SNTSemarnat indicó que el sindicato rechaza la propuesta de mudarse a Yucatán, que, dicen, traerá graves consecuencias para los trabajadores como la "separación de las familias".

Comentó que esta propuesta generó preocupación a los afiliados, así como incertidumbre por su futuro laboral, puesto que no saben qué ocurrirá con los trabajadores que se nieguen a desplazarse. Destacó que el promedio de antigüedad de los agremiados es de entre 15 y 35 años de servicio.