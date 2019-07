Rechazan cambiar temporada final de GoT

La octava temporada de "Game of Thrones" no va a rehacerse, confirmó Casey Bloys, presidente de programación de HBO, reportó Entertainment Weekly.

En una conferencia de prensa de la asociación de críticos de televisión (Television Critics Association) en Beverly Hills, Bloys habló sobre la reacción negativa de varios seguidores sobre el final del drama.

"Hay muy pocas desventajas al tener un espectáculo muy popular. Una en la que puedo pensar es cuando intentas terminarlo, mucha gente tiene opiniones sobre cómo debería acabar. La petición muestra un montón de entusiasmo y pasión hacia el show, pero no es algo que hayamos considerado seriamente. No puedo imaginar que otra red lo hubiera hecho".

Añadió que todo el equipo de producción así como los ejecutivos estaban bastante involucrados con la manera en cómo terminaría el proyecto, pero que al final, las decisiones no las tomaba un único rubro.

"Cuando un show está en la sexta, séptima, octava temporada de una grande y exitosa carrera, en ese punto hay un ritmo entre los showrunners y el canal y mínimo estira y afloja aquí y allá. Y no sólo es con GoT. ´Silicon Valley´ está preparando su temporada final. Ellos tienen un buen manejo del show y de cómo será su final. No es como si estuviéramos sobre de ellos".