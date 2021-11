Rechaza Martino firmar empate ante Estados Unidos

Ni por error el técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, firmaría el empate contra Estados Unidos en la Eliminatoria rumbo a Qatar 2022.

"Durante tres años he estado escuchando que México debe buscar el quinto partido como objetivo, imagina cómo se contrapone dicho objetivo a tener que salir buscar un empate en Eliminatorias, más allá del rival y los últimos resultados, analizar cada uno de los dos partidos y cómo los hemos jugado (Nations League y Copa Oro), lo que pudimos lograr con un poco más de efectividad y concentración.

"Nunca pensamos un partido con los deseos de que no lo vayamos a ganar o que un empate nos viene bien, en todo caso el empate nos vendrá bien si el equipo no tiene un buen rendimiento o si es superado, no vamos a enfrentar el partido pensando en el empate", advirtió el "Tata.

La suspensión de Néstor Araujo y la lesión de Héctor Moreno complican la conformación de la defensa central, justo cuando Estados Unidos ha aniquilado a México a balón parado. Julio César Domínguez y Johan Vásquez se perfilan como los zagueros.

"Los partidos anteriores lo que más destaca es la resolución de las pelotas paradas defensivas, que fueron prácticamente la manera en que Estados Unidos no ha ganado los últimos dos partidos", comentó.

Después de las derrotas en las dos Finales de este año, el "Tata" descartó que esta confrontación tenga tintes personales.

"No me tomo las cosas en forma personal, mi función es conducir un equipo, debo velar por el bienestar de mis jugadores y equipo, es un partido muy importante, rival Clásico, reconocemos la importancia del partido en sí y por la situación en la Eliminatoria, pero de ninguna manera como una cuestión personal", dijo.

Martino dijo que nunca habló con Ricardo Pepi para que representara al Tri, además de que respondió al cuestionamiento sobre las bajas notables de juego de Jesús Manuel Corona, Sebastián Córdova y Luis Romo.

"La situaciones individuales las vamos observando y vamos teniendo contacto, con Jesús, con Sebastián también hemos hablado en esta concentración, no tanto Luis, viene jugando habitualmente en Cruz Azul, es titular, lo hace con continuidad, después podemos ver si es tanta la declinación en su juego, pero siempre estamos cerca de los futbolistas", comentó.

TIENE EL TRI DUDAS EN LA ZAGA

Sin sus centrales estelares, la Selección Mexicana intentará que Estados Unidos no la hiera nuevamente a balón parado. Néstor Araujo está suspendido, Héctor Moreno aún no está en plenitud física, mientras que César Montes y Carlos Salcedo no fueron convocados. Así que de entre Johan Vásquez, Julio César Domínguez y Gilberto Sepúlveda saldrá la pareja de zagueros.

Los cuatro goles que Estados Unidos le ha marcado a México en este año han sido en pelota detenida, uno desde el manchón penal, pero el resto en remates de cabeza.