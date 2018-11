Rebasan migrantes albergue en CDMX

Ciudad de México

Los miles de migrantes que han llegado a la Ciudad de México rebasaron las previsiones de las autoridades capitalinas, al menos en lo que se refiere a alojamiento.

Aunque ya fueron instaladas cuatro carpas, dos que podrían albergar a mil personas cada una y otras dos más pequeñas, cientos de centroamericanos descansan sobre el pasto del estadio Jesús Martínez "Palillo" o en las gradas de concreto.

Ante esta situación, se inició la instalación de una quinta megacarpa, aunque los trabajadores dudaron terminar antes de las 24:00 horas.

Según la Secretaría de Gobierno local, a las 15:00 horas sumaban 2 mil 900 migrantes albergados en Ciudad Deportiva, pero los centroamericanos siguieron llegando.

Rendidos. Hasta en las gradas del estadio se acomodaron los centroamericanos para descansar y pasar su primera noche en la Ciudad de México.

VE LA CNDH DESORGANIZACIÓN

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó por desorganización e insuficiencia en los servicios de asistencia humanitaria para los migrantes que arribaron ayer a la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, el Visitador General de la Comisión, Edgar Corzo, indicó que se emitieron medidas cautelares para distintas dependencias del Gobierno federal y del Gobierno de la Ciudad de México con la intención de que se atiendan deficiencias en el albergue dispuesto para la caravana migrante en el Centro Deportivo Magdalena Mixhuca.

"Hemos advertido que hay desorganización, las carpas no se han levantado, las cuestiones de higiene son pocas, cuestiones de salud no están suficientemente tratadas", expuso.

Detalló que en cuestiones de salud hay pocos baños y pocas regaderas; no hay condiciones dignas de alojamiento porque las carpas no han terminado de ser instaladas para alojar a los migrantes debido a una falta de coordinación; y en cuestiones de servicio médico, dijo por ejemplo, que el servicio se suspendió ayer a las 20:00 horas y no hubo guardia por la noche.

Corzo señaló que por la mañana las medidas fueron notificadas al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y al Procurador General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, además, al Secretario de Seguridad Pública capitalina, al Secretario de Salud de la CDMX, al Secretario de Protección Civil capitalino, al titular de Desarrollo Social de la Ciudad y al DIF local.

"Las medidas se emitieron para evitar que el daño sea irreparable", manifestó.

Autoridades capitalinas han informado que al próximo miércoles podría llegar un grupo más numeroso de 3 mil migrantes que vienen en camino en las distintas caravanas que buscan llegar hacia Estados Unidos; en total se esperan 5 mil personas en el albergue.