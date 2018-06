Reanuda Shakira su tour 'El Dorado'

Berlín, Alemania.- La cantante colombiana Shakira reanudó este domingo en Alemania su gira internacional El Dorado World Tour, interrumpida hace unos meses por problemas en las cuerdas vocales, en el Barclayd Arena de Hamburgo, al norte del país.

La artista, ganadora de 12 Grammy, ya conocía ese escenario, donde actuó en 2017 en el festival Global Citizen.

Alemania fue también el país elegido por la artista para arrancar la gira que lleva el nombre de "El Dorado", el décimo primer álbum de estudio de su carrera que ya se ha situado en el número uno en 37 países y ha obtenido cinco discos platinos, cuando se vio obligada a suspenderla.

Todo indicaba que se trataba de algo leve y que Shakira arrancaría sus citas musicales en París, pero terminó cancelando sus actuaciones allí, en Amberes (Bélgica) y Ámsterdam (Holanda) hasta anunciar la pausa que culminó este fin de semana.

La gira empezó en Hamburgo y seguirá con otras dos actuaciones en Colonia (oeste) el martes 5 y en Múnich (sur) el 17. La gira también la llevará a Amberes y Ámsterdam, Londres, donde hace diez años que no actúa.

En Europa también actuará en Milán (norte de Italia), Zúrich (Suiza), Burdeos (Francia), Montpellier (Francia) y Lisboa, en Portugal, todos ellos en junio. En España pasará por Bilbao y La Coruña (norte) y la capital Madrid, ya a finales de mes y comienzos de julio, antes de continuar su gira en Estados Unidos.

Tras meses de trabajo con un especialista para tratar el problema, la cantante de 41 años parece ya recuperada, como se ha esforzado por mostrar en las últimas semanas con grabaciones, fotografías y mensajes en las redes sociales, así como algunas muestras de las coreografías que está preparando para sus actuaciones.

Un video en el que aparece estirando preparándose para bailar con la frase "preparando el cuerpo para ensayar" ha sido visualizado millones de veces y prueba su forma física y recuperación.

Una de las novedades de esta gira es que la lista de canciones que interpretará ha sido elaborada con la participación de sus fans: la propia artista llamó a sus seguidores en las redes sociales a participar en la elección de las canciones a interpretar.

El resultado: canciones de su nuevo disco con temas tradicionales más antiguos de la diva de Barranquilla que no podían faltar.

Entre los temas favoritos en Alemania, con los que consiguió colocarse a la cabeza de las listas musicales, se encuentran "Whenever, Wherever", "Underneath Your Clothes", "La Tortura", "Don't Bother", "Hips Don't Lie" o el "Waka Waka (This Time For Africa)".

Su nuevo disco "El Dorado" tiene 13 canciones que incluyen numerosas colaboraciones a dúo de nuevo con Maluma, Nicky Jam, Carlos Vives, Black M o Prince Royce, con quien ya interpretó su bachata y versión salsera de "Deja vù".

Con Maluma, con quien también canta la famosa "Chantaje", incluida en el disco, ya ha publicado el videoclip de su nuevo tema "Trap", también en el nuevo disco, con quien trabaja en muy buena sintonía compartiendo bañera en imágenes muy sensuales.