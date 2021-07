Raúl Jiménez quiere ser mundialista en 2022

Londres, Inglaterra.

El delantero Raúl Jiménez aceptó que está contento con el nivel que ha mostrado en su primera temporada con el Wolverhampton, pero entiende que debe seguir mejorando ya que también desea seguir siendo llamado al Tri.



"Estoy contento y muy confiado por lo que pueda venir. Sé que para estar en las convocatorias de la selección y tener la posibilidad de ser uno de los que defienda a mi país en el próximo gran desafío para México, que es la Copa Oro, tengo que seguir trabajando en el campo, haciendo goles y no aflojar, ya que solo siguiendo ese camino podré conseguir cosas importantes.



"Trabajo cada día con el sueño de poder estar en el próximo Mundial. Ese es mi objetivo, pero sé que tengo que seguir entrenando y mejorando para conseguirlo. Me gustaría estar, pero también soy consciente de la gran competencia que hay dentro de la selección y no es fácil. Estoy convencido de que nuestro equipo puede lograr excelentes resultados", dijo el mexicano al sitio de Internet del equipo inglés.



Jiménez suma 11 goles y seis asistencias en la Liga Premier y está encantado de que su adaptación en Inglaterra, más porque es un futbol muy complicado.



"Tanto a nivel colectivo como individual está yendo todo muy bien. Hasta la fecha llevamos un desempeño notable. Al ser un equipo recién ascendido muchos podían pensar que nuestro único objetivo era luchar por no descender, pero creo que nos hemos entendido muy bien todo el equipo tanto dentro como fuera del campo y se está reflejando en los buenos resultados que estamos consiguiendo."



"En Inglaterra el nivel es muy alto, es un campeonato muy competitivo, algunas veces hemos logrado vencer a los mejores equipos, o por lo menos conseguir un empate, y en la jornada siguiente perder contra un equipo de menor nivel porque nos han puesto las cosas muy difíciles. Esa competencia tan grande solo se ve en la Premier League. Cualquier equipo es capaz de plantarte cara porque saben cómo preparar los distintos escenarios para conseguir cosas positivas en cada encuentro", declaró.



Jiménez aceptó que sus primeros años en Europa fueron complicados, pero que todo le sirvió de aprendizaje.



"Mis primeros años en Europa fueron complicados, nunca es fácil llegar a un club nuevo y adaptarse. Es un proceso que requiere tiempo. En mi paso por el Atlético de Madrid aprendí bastante. En el Benfica hubo momentos duros. Cuando conseguía ganarme la titularidad y encadenaba uno o dos partidos, me lesionaba. Después me recuperaba, volvía a la dinámica, pero ya había compañeros míos ocupando el puesto y haciendo muchos goles, así que era difícil quitarles su sitio.



"De todo se aprende. Nunca hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando porque tu momento va a llegar y hay que aprovecharlo. Ahora me encuentro fantásticamente bien, tengo la suerte de poder ayudar al equipo, ser importante y así lo están reflejando los resultados", estableció.