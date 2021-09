Quisiera regresar a los escenarios

"No saldré este año pero ya tengo la lista del tour del próximo, me acaban de enviar el itinerario", dice con esperanza el exbeatle en una conferencia virtual con medios internacionales.

"Es imposible decir hoy que está en marcha, en mi corazón lo está, pero hay que ver dónde estamos en ese momento".

El músico veterano no ha perdido el tiempo aún con la pandemia. Su charla es para hablar sobre su próximo EP "Change the world" que se lanzará este viernes bajo el sello de Universal Music y cuyo tema principal "Let´s change the world" quiere dar esperanza al mundo actual.

"Atravesar la pandemia no ha sido fácil pero lo que lo hizo más fácil para mí es que tuve oportunidad de hacer música, convivir con otros músicos", comenta Ringo.

TODO EN DIGITAL

Si bien por ahora no habrá shows en vivo alrededor del mundo su música podrá escucharse en plataformas digitales.

"Ha sido un año muy extraño pero cuando las fechas de la gira llegan yo me siento como ´quiero estar de tour´ pero no va a suceder (ahora), esa es la verdad", menciona.

"...este año siento que podremos, gracias a la vacunación, movernos un poco más que el año pasado", considera.

En su EP Starr colaboró con músicos como Joseph Williams y Steve Lukather, para el sencillo principal; el guitarrista Tony Chen para la pieza de reggae "Waiting for the tides to turn", y Linda Perry, que colabora por primera vez con él en "Coming undone".