Viuda e hijos de Andrés García buscan demandar a Portillo: Palazuelos

Roberto Palazuelos rompe el silencio, luego de que hace unos días, la viuda de Andrés García, Margarita Portillo , publicara un video póstumo del actor, en el que sale en defensa de las posibles críticas que su esposa recibiría después de su muerte, sin embargo, el empresario aseguró que el galán de las telenovelas nunca se divorció de su primera esposa Sandra Vale, por lo que tendría que ser ella quien se beneficie del testamento y no Margarita a quien denominó como "bígama", situación por lo que los hijos del actor; Leonardo y Andrés Jr están pensando en demandarla.

"Cuando se lo llevó a firmar el segundo testamento, se lo llevó en una ambulancia, se lo llevó drogado y Andrés ya no estaba bien de sus facultades mentales y yo podría impugnar el testamento", dijo el empresario en una entrevista con "Venga la alegría".

De acuerdo con Palazuelos, sus hijos tienen conocimiento del actuar que Margarita ejerció ante las decisiones del actor para que este modificara el contenido de la sucesión testamentaria, pues no sólo consideran que la viuda del actor se aprovechó de su estado de salud vulnerable, sino que no hay ningún lazo legítimo que los una, asegurando que García nunca se terminó de Sandra Vale, la madre de sus hijas y primer esposa.

"Tú no tienes personalidad jurídica porque tú no eres la esposa, tú eres bígama, en el acta de matrimonio no hay un divorcio registrado, de ahí viene la información de que sabemos que Andrés nunca se divorció de Sandra Vale de García", con la que "se casó por bienes mancomunados, por sociedad conyugal", precisó.

Sin embargo, hubo una imprecisión en las declaraciones de Palazuelos, por lo menos, en lo tocante a que Margarita no es esposa de García, debido a que más adelante indicó que Portillo había contraído nupcias con el actor por separación de bienes, lo que legalmente es una situación matrimonial que pierde fortaleza legal frente a la personalidad jurídica de doña Sandy, a quien denominó como "legítima esposa" y "legítima dueña" de la mitad de los bienes que el actor adquirió en vida.

Esta situación motivaría a que Vale y sus hijos, Andrés Jr. y Leonardo demandarán a Portillo, según lo precisado por el experto en leyes: "La señora, que es la legítima esposa, de la cual nunca se divorció, quiere demandar a Margarita y los hijos igual, porque Margarita se llevó a su papá a ´lo oscurito´, lo manipuló y se llevó todo lo de ellos", destacó.

De hecho, el actor de 56 años rememoró el día que don Andrés habló con él acerca de la premura que tenía por elaborar su testamento, pues reconocía que empezaba a sentir una debilidad mental, por lo que quería formular el documento a partir de las decisiones correctas.

"Era un testamento superbonito, pensaba en toda la gente que es importante para él; le dejaba en partes iguales a Andrecito, a Leonardo, a Sandra Vale, le dejaba su departamento donde ella vive", detalló.

En cambio, aseguró que cuando Portillo llevó a García a firmar el segundo testamento, el actor no estaba en condiciones óptimas para llevar a cabo ese trámite: "Ese ya no era Andrés ya", afirmó.