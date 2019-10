Quiere un cambio total

Un hombre nuevo, mejorado y nada violento es como Alfredo Adame quiere proyectarse a partir de ahora, según dijo.

Pero al cuestionarle sobre temas que lo han envuelto en la polémica, el conductor reacciona distinto.

DE PLEITO CON EX

Por ejemplo, se le preguntó sobre el pleito legal que mantiene con su ex pareja Diana Golden, quien lo demandó por daño moral por las recientes declaraciones hechas en su contra, respondió:

"Le gané en un juzgado, la juez le dijo: ´mira mijita, mejor métete a un tratamiento antialcoholismo, antidrogas y ponte a hacer algo de provecho en vez de andar molestando a la gente´.

"No presentó pruebas de nada, no sustentó nada, se vio la clara intención de sacar dinero y echarse los reflectores", afirmó Adame en entrevista.

LE TIRA A TODAS

Otro ejemplo. Ante la decisión de su ex esposa Mary Paz Banquells de involucrarse en la actuación, Adame dijo:

"Qué bueno, que se ponga a hacer algo de provecho, porque 25 años de estar yendo al salón de belleza, de 10 mil pesos a la semana, y estar manteniendo a toda la familia gracias al marido y saludando con sombrero ajeno, no es nada bueno.

"En Sears están contratando en el departamento de perfumería, de cajera en Chedraui, en el Oxxo, que se ponga a hacer algo", expresó.

PELEA CANCELADA

Respecto a la pelea que supuestamente iba a tener con el cazafantasmas Carlos Trejo, Adame aclaró que, por el momento está cancelada, pero no descarta en algún momento retomar este enfrentamiento.

"Trejo es un cobarde. En 17 años es la cuarta vez que se raja y esta cuarta vez sucedió lo mismo, empezó con sus pretextos, sus excusas, sus cortinas de humo, me dio el botellazo, luego salió diciendo que él cancelaba definitivamente la pelea, que no iba a pelear conmigo y que no quería.

"Es un cobarde. Me tiene un pavor impresionante. Ya para qué le busco, a lo mejor el próximo año, un día amanezco de malas y le vuelvo a cantar la bronca", compartió el actor.