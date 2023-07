Alistan Mandatarios carta a Biden; piden ayuda Argentina

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que firmará una carta en la que algunos Mandatarios de América solicitarán apoyo del Presidente Joe Biden para que Argentina supere su crisis económica.

Indicó que sus homólogos le hicieron llegar la misiva hacia el Presidente de Estados Unidos, cuya petición busca ayudar al país sudamericano con la deuda en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Ayer me mandaron una carta que se quiere enviar al Presidente Biden, de algunos Presidentes de América, para que se ayude al pueblo de Argentina a salir de su crisis económica, financiera y que el Fondo Monetario Internacional asuma su responsabilidad, porque cómo no va a saber un banco si un cliente tiene o no tiene solvencia", dijo.

"Y voy a firmar la carta, la voy a firmar, ya después informamos, pero yo sí la firmo, si la firmo porque se tiene qué ayudar a Argentina".

Acusó que el FMI y Estados Unidos se han desentendido de sus responsabilidades por la crisis en Argentina, cuya causa fue originada por los "conservadores".

Justificó que el endeudamiento se agravó con el Gobierno de Alberto Fernández por la pandemia del Covid-19, así como la guerra de Rusia en Ucrania y sequías que frenaron algunas exportaciones.

"Está mal su economía, entonces sí es importante que estos organismos, más si son corresponsables, ayuden a atender esa crisis", insistió.

Anuncia gira por Sudamérica y Canadá

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, López Obrador dijo que posiblemente visitaría Argentina en septiembre próximo, cuando viaje a Chile para el 50 Aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende.

Agregó que tal vez no pasaría a Brasil, pues el Presidente Lula prometió venir a México.

Y después de su gira por Sudamérica iría a Canadá para la Cumbre de América del Norte a finales de año.