Quiere ´Matador´ puros mexicanos

Al ex delantero mexicano Luis Hernández no le gustan los naturalizados en la Selección y considera que tanto el estratega Gerardo Martino como Funes Mori deben estar inquietos por la falta de gol.

"A mí no me inquieta, al que le inquieta es al técnico, nada más; o al extranjero que está ahí", lanzó el "Matador" entre risas, en entrevista con Grupo REFORMA.

¿No te veo tan convencido de Rogelio Funes Mori?

"No, no convencido, ni me convence ni me gusta, ojalá que se quede en Monterrey, que no lo vuelvan a llamar; no me gustan los extranjeros o naturalizados en el futbol mexicano, nunca han hecho nada".

El "Matador" aplaudió que el Tricolor alcanzó el triunfo pese a la pobre actuación, esto en el primer duelo ante Jamaica.

"¿Cómo lo vi? Que ganó y que son 3 puntos. Nada más. Como haya jugado o no, no es importante", apuntó.

"Pero los 3 puntos es lo mejor y al final de cuentas es lo que importa en una Eliminatoria. Esperemos que siga así. Ya habrá oportunidad de que el técnico agarre jugadores mexicanos, ojalá y así lo sea; pero lo que sí, simplemente le deseo a mi Selección, que vaya bien rumbo al Mundial".