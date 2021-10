Quiebran zapaterías debido a la pandemia

Esto lo informó el señor Perry Verasno Smith, comerciante local del ramo. "Sí han cerrado varios, yo no tengo las estadísticas; hay muchos locales en renta lo cual jamás se había visto porque en esta calle – Hidalgo – te arrebataban el local, y con rentas caras, y ahorita ya hay mucho espacio porque ya no hay negocio".

A rezar, está muy difícil, los bancos no ayudan, los gobiernos menos, yo tengo mucho problema de liquidez, me he acercado a la banca y me han dicho ´adiós´, no quieren, dicen que ya no soy sujeto de crédito". Perry Verasno Smith, comerciante local del ramo de la zapatería

Recordó que hace más de un año contaba con una plantilla de 15 trabajadores en uno de sus establecimientos, actualmente solo permanece con 8 debido a que en una medida desesperada tuvo que recortar gastos para poder seguir a flote.

En ese mismo sentido, indicó que para estas fechas se mantiene una venta del 50 por ciento en comparación con la misma época del año, pero de 2019, de antes de la pandemia.

"En otros años hacían fila para entrar a mi tienda, estábamos todo el santo día, nosotros vendemos un zapato a menos de 200 pesos para niños en la escuela, bueno, bonito y barato pero ya no van a la escuela, tienen miedo", el modelo de clases a distancia ha impactado en papelerías y zapaterías por igual, "a rezar, está muy difícil, los bancos no ayudan, los gobiernos menos, yo tengo mucho problema de liquidez, me he acercado a la banca y me han dicho ´adiós´, no quieren, dicen que ya no soy sujeto de crédito".

Verasno Smith cuenta con una tradición de 49 años en el comercio local de zapatos, "antes sí era, íbamos y nos recibían con los brazos abiertos, nos decían ´yo te presto´ pero ahorita me dicen que ya no tengo capacidad", confió en que el 2022, con una disminución en contagios y muertes de COVID-19 gracias a la campaña de vacunación, se pueda normalizar la actividad económica de la localidad, "esperemos a que esté mejor, pero no sabemos, es muy incierto".