Queta Lavat es homenajeada

La actriz Queta Lavat recibió un reconocimiento en el Homenaje a Mujeres en el Cine y la TV, en el marco del Festival Internacional de Cine Guanajuato.

Visiblemente emocionada, Lavat, de 90 años y 73 de carrera ininterrumpida, agradeció las muestras de cariño.

"Nunca he parado, bueno, unas temporadas muy cortitas para tener a mis hijos. Lo más gratificante son estos reconocimientos, son muy bellos, se llevan en el corazón. He tenido muchas satisfacciones, premios y éxitos. El mejor es que me sigan llamando para seguir trabajando", comentó.

CARRERA LIMPIA

La carrera de Queta Lavat no tiene alguna mancha, pues dice tener fobia a los escándalos.

"Nunca, jamás pasó nada. Dicen que es una carrera aburrida, pero no lo veo asi. Creo que no había caso. He vivido los cambios de la televisión, el cine y la política. Hay cosas que saboreo y otras que repruebo. Pero ahora, sólo quiero disfrutar este premio", concluyó.