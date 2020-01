Queda exhibido amenazando a un directivo

Cd. Victoria, Tam.- Mediante vídeos que circularon a través de redes sociales se dio a conocer que el diputado federal por el Distrito VI, Vicente Javier Verástegui Ostos, insultó y amenazó con un lenguaje soez y altanero a un directivo de un Ingenio Azucarero en la región del Mante-Xicoténcatl, a quien reprendió por haber negado el ingreso de camiones con caña.

"Esa caña no está ni para dársela a... (inaudible)", menciona Mauricio Ruffatti, director Corporativo de Operaciones de los Ingenios del Grupo Sáenz en Tamaulipas. "Si no la metes aquí paramos a la ver...", responde el diputado panista en el vídeo de 49 segundos que fue tomado por uno de los productores inconformes. "No vamos a sacar ni mad..., te vas a ir tú cab... (inaudible), sí, tú te vas".

El directivo azucarero habría impedido la entrada de por lo menos 60 camiones de caña para su procesamiento en el Ingenio, presuntamente por encontrarse en mal estado. Serían los integrantes de la Asociación de Cañeros CNPR en El Mante quienes pidieron la intervención del diputado federal para que su producto fuera recibido.

"Tú te vas, tú te vas güey... ya estuvo de que estés chinga... la mad... aquí a nosotros", continuó el hermano del secretario general de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos. "Te vas a la ver..., aquí no vas a venir a mandar güey... si tienes muchos huev... órale cab..., ¿te crees muy huev...?", retó quitándose el chaleco.

En la breve grabación se escucha cómo una tercera persona cuestiona al ingeniero Ruffatti la razón por la cual fue desechado su producto a lo cual respondió "está mala"; visiblemente nervioso, el directivo del Ingenio se aleja evitando la confrontación pero siendo seguido por el diputado Verástegui Ostos, quien continuó lanzando amenazas e insultos.

SE DISCULPA

´"Por mis palabras le pido una disculpa a la gente", dice Vicente Verástegui mediante otro vídeo grabado horas más tarde. El diputado se disculpó por el lenguaje utilizado, pero aseguró que lo que hizo fue en defensa de los productores cañeros y en defensa de la economía de la región.

"Sí, dije malas palabras, ustedes me conocen que es mi forma de ser del campo, pero pido disculpas por esas palabras que dije porque estaba muy molesto, porque esa persona no va a venir a humillarnos y no nos va a venir a afectar", afirmó.

Acusó a Mauricio Ruffatti de tomar decisiones de manera unilateral afectando a los productores cañeros a la vez que rechazó que existan conflictos entre la Asociación de Cañeros CNPR con la empresa azucarera; además, recordó que los próximos meses serán de lluvias escasas lo cual repercutirá en la calidad de la caña para la próxima zafra y en la economía local.