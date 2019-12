Pumas está lejos de otro bicampeonato: Bruno Marioni

CIUDAD DE MÉXICO.

Bruno Marioni, delantero auriazul en el campeonato del Clausura 2004 ante las Chivas, habló en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes sobre aquel histórico momento de los universitarios.

Si bien el "Barullo" se perdió el Apertura 2004 por una lesión en la rodilla, conoció a fondo a ese equipo que hizo historia y sabe perfectamente las fortalezas de aquel conjunto que logró colarse como octavo de la clasificación y venció a los Rayados en el Estadio Tecnológico.

"Recuerdo esa etapa con mucho sentimiento, mucha alegría. Sin duda para la mayoría de los jugadores marcó un antes y un después de nuestras carreras. La unión y el compromiso eran nuestras fortalezas. Teníamos un grupo muy sólido y con un liderazgo grande. Éramos muy conscientes de que teníamos qué hacer por conseguir el objetivo", recuerda.

¿Pumas actualmente está lejos de repetir una hazaña así?

"La verdad para repetir una situación así se tienen que dar otras cosas. Comunión muy grande en todas las parte: Directiva, cuerpo técnico, jugadores. Un objetivo claro, liderazgo... cosas que se dieron en ese momento que hoy por hoy no están dentro del equipo", aseveró.

¿Qué le falta al proyecto de fuerzas básicas para apuntalar con resultados?

"El proyecto de fuerza básicas está bien. Quizás el primer equipo no le da el respaldo que debería. Lo que muchas veces pasa, si no tienes un primer equipo que le pueda dar el respaldo, es muy difícil. Podrán tener calidad, pero si no son arropados para trascender, es muy difícil, si no tienes un equipo sólido, que tenga un equilibrio, no le van a dar la posibilidad a los más jóvenes. Un chavo que debuta necesita un torneo o dos para consolidarse, no lo hará en cinco partidos".

¿Pumas ha perdido grandeza por la falta de títulos?

"La grandeza de Pumas no se mide en títulos, hay equipos como Cruz Azul que te diría que sí. La grandeza de acá es propia por la Universidad, porque ha sido un proveedor de futbolistas y por otras cosas. Es verdad que cuando los equipos importantes no consiguen títulos va decreciendo el fanatismo en la gente o nuevas generaciones porque indudablemente vivimos de éxitos. Equipos como Tigres o América van atrayendo a las nueva generaciones, pero creo que Pumas es el equipo que más arraigo tiene por lo que representa la Universidad".