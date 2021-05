Prueban a Saúl Huerta abuso sexual a menor

Además, en un peritaje de su ropa interior detectaron residuos de dos perfiles genéticos, uno de la víctima y el otro desconocido.

Por su parte, la madre del joven denunciante comentó que se confirmó la violación en los dictámenes, aunque la carpeta de investigación fue abierta por abuso sexual.

"Sí, hubo una violación, sí se ha visto. Pero no hemos podido platicar bien (entre familiares) y apenas le dieron la carpeta a la licenciada", dijo afuera del Hospital Psiquiátrico Infantil, donde el menor es atendido por el trauma de la agresión sexual.

Contó que su hijo está triste y preocupado por las amenazas que hasta hace unos días recibían por parte de números desconocidos.

"Es una situación muy difícil y dura, ahorita en el Día del Niño estar en el hospital psiquiátrico, se encuentra mal, entre lo que cabe estable porque tuvo crisis", dijo.

A pesar de que ayer se tenía programada una reunión de los familiares con la Fiscal Ernestina Godoy, ésta se canceló por la falta de confianza de los afectados hacia la institución.

"No confío por todo el maltrato que nos han dado, por las humillaciones... no porque seamos humildes no tenemos el derecho de que nos estén apoyando", dijo la madre del adolescente.

Además, acusó una serie de tratos indignos en una entrevista con la fiscal de Delitos Sexuales.

"La Fiscal le preguntaba a mi hijo en reuniones cuando estaba mucha gente. No nos dejaba ir a tomar agua, no nos dieron de comer casi 15 horas, tronaba los dedos... no nos dejaba ver la carpeta", relató.

Por último, la mujer exhortó a otras posibles víctimas del legislador a que denuncien ante la autoridad correspondiente.

"Tiene que haber justicia, porque no es solo uno, han sido varios. Les pido por favor que le quiten el fuero", clamó.

Inicia desafuero

Al comenzar el proceso de desafuero del diputado Saúl Huerta, la fracción de Morena en la Cámara de Diputados formalizó la separación del legislador.

Huerta fue notificado ayer por personal de la Cámara baja, en la Ciudad de México y en persona, de la petición de desafuero.

Durante la sesión, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, presentó el oficio con el que informó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, sobre la expulsión.

Refiere que, con base en el reglamento interno del Grupo Parlamentario y de los Estatutos de Morena, y conforme a la reunión plenaria de la fracción del 25 de abril, se da a conocer sobre la separación del legislador.

En conferencia, el presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, aseguró que Huerta fue notificado, por lo que a partir de hoy corren los siete días de ley para que responda lo que a su derecho considere.

Autoridades Emiten alerta migratoria

El Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria a nombre del diputado federal Benjamín Saúl Huerta Corona, informó ayer la Secretaría de Gobernación.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó al INM la verificación de movimientos de ingreso-salida en territorio nacional del legislador, refirió en un comunicado.

El 27 de abril, la Fiscalía presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, quien es señalado de violación equiparada agravada a un menor de edad y abuso sexual agravado a un adulto.

En caso de ser declarado culpable, el legislador poblano podría recibir una sentencia de al menos 30 años de prisión.