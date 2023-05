"Norma Piña no estás sola"; marchan en defensa de la Corte

ALZAN LA VOZ

Vestidos de blanco y portando pancartas, los asistentes a la marcha gritan consignas como "La ley es la ley, la Corte no se toca".

Desde las 10:45 horas, decenas de personas vestidas de blanco y con pancartas en defensa de la Corte se concentraron en el Monumento a la Revolución para dirigirse al Zócalo capitalino con el fin de ser escuchados y parar los "ataques" que recientemente han recibidos los ministros por parte del Presidente.

El contingente marchó por la Avenida de la República, con dirección a Avenida Juárez.

La mayoría de los asistentes son adultos mayores.

El apoyo a la ministra presidente Norma Lucía Piña Hernández no se hizo esperar, con consignas como "Norma Piña, no estás sola" y "La Corte no se toca".

El contingente avanzó por Avenida Juárez rumbo al Zócalo. En las inmediaciones del Caballito, los simpatizantes gritaban "Norma Piña no está sola", "la Corte no se toca", "ministros valientes no se tocan", "Viva Piña, Fuera López".

A la altura de Avenida Juárez los simpatizantes a favor de la Corte gritaron "México" y, aplaudiendo, siguieron avanzando dirección al Zócalo.

Una persona vestida de Miguel Hidalgo subió a una escultura y gritó "La Corte no se toca".

El exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estuvo presente en la marcha en defensa de la SCJN.

Alrededor de las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, los asistentes a la marcha exclamaron "Fuera López" y "¡Fuera Morena!".

Alrededor de las 11:00 horas, la marcha entró al Centro Histórico por la calle Madero.

El contingente ingresó a las 11:18 horas al Zócalo capitalino gritando "México unido jamás será vencido".

Un contingente a favor de la defensa de la Corte llega a la Plancha del Zócalo, exclaman "La Corte no se toca, la ley es la ley".

Decenas de personas en defensa de la Corte se concentran en la plancha del Zócalo y exclaman "México, México", y también se escuchan las campanas de la Catedral.

En el primer corte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se calculó un total de 600 personas en el contingente que marchó.

Enfrentamiento en inmediaciones de la Corte

Los manifestantes llegaron a las inmediaciones de la Corte donde quitaron la imagen de la ministra presidenta Norma Piña que estaba pegada en la fachada del Máximo Tribunal.

Simpatizantes de la Suprema Corte destrozaron el campamento que mantenían los partidarios de Morena, afuera del Máximo Tribunal.

A las afueras de la Corte, los gritos de simpatizantes de la movilización no paran y exclaman a todas voces "¡Fuera López!".

Debido al enfrentamiento, elementos de la policía capitalina llegaron a las afueras de la Corte. La policía resguarda los simpatizantes de Morena que permanecían en el campamento instalado afuera del Máximo Tribunal.

El enfrentamiento no pasó de empujones, insultos y el lanzamiento de algunos líquidos entre ambos bandos.

Trifulca escala y lanzan botellas de PET y Tierra

Los involucrados en la trifulca aventaron botellas de PET y tierra a sus adversarios.

Simpatizantes que defienden la Corte lanzan las consignas mientras destrozan playeras del campamento.

Granaderos acuden a resguardar y sacar a los simpatizantes de López Obrador.

El contingente a favor de la Corte gritó "quiten los carteles" con imágenes de la ministra presidenta y consignas en contra de la Corte.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se colocan en las escalinatas del Máximo Tribunal, mientras que los simpatizantes a favor de la Corte exclaman "Fuera, Fuera".

Los empujones entre simpatizantes de la Corte y policías de la SSC se hicieron presentes en

Simpatizantes a favor de la Corte se hacen de empujones con policías de la SSC Cdmx en las escalinatas de la SCJN al querer quitar los letreros en contra de la Ministra Presidenta.

Marchan en estados de la República en apoyo a la Corte

Este domingo se realiza una movilización en la que participaron cerca de 500 personas en Plaza de Armas del Centro Histórico de la capital queretana.

Con letreros a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exigen que exista respeto a la división de poderes.

Participantes también gritaron consignas en contra el Presidente de la República.