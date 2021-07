Próximo smartphone se llamará iPhone 13

CIUDAD DE MÉXICO

La razón de ello es que muchas personas tienen la idea de que el número 13 es de mala suerte, por lo que lo evitan, generando un problema para las compañías que simplemente prefieren no utilizarlo. Por ello es que se había especulado que Apple tomaría la decisión de no seguir con la secuencia de números en el iPhone y que su próxima generación tendría un nuevo nombre. Pero al parecer la marca no cree en las supersticiones y lo llamará iPhone 13.