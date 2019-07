Protestan por despidos en Notimex y Canal 11

Ciudad de México.

Extrabajadores de Notimex solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención en contra de los "despidos injustificados" de más 100 trabajadores de la agencia de Noticias del Estado Mexicano.

Por medio de una carta, que este martes se le entregó en propia mano a López Obrador, los exempleados solicitaron su reinstalación al considerar que el cese de sus fuentes laborales por la política de austeridad del nuevo gobierno, además de no justificarse, fue violatoria a su contrato colectivo de trabajo.

Los reporteros, redactores, editores y personal administrativo de la agenda de noticias expusieron al mandatario que hasta el momento nadie de los despedidos de base "ha tenido una respuesta clara sobre su liquidación, dejando sin sustento a cientos de familias".

"Los trabajadores de Notimex afectados entendemos las necesidades de austeridad por las que atraviesa el país y su combate a la corrupción, sin embargo, considerando lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado respecto a que el ajuste administrativo, será solo con personal de confianza y en altos niveles de la burocracia, por lo que los trabajadores de base y sindicalizados, no deben ser removidos, asegurando que toda injusticia será reparada", señala la misiva.

Los extrabajadores señalaron que desde la llegada de la periodista Sanjuana Martínez, directora de Notimex, ha establecido un sistema de "amiguismo" pues los mandos medios y altos ha sido ocupados por perfiles que no son los adecuados y que desconocen la labor periodística.

Como ejemplo, expusieron que la Dirección Editorial la ocupa Rosario Manzanos, cuya experiencia se limita a ser crítica de Danza; Manuel Ortiz, sociólogo, se ostenta como director de Multimedia, pero oficialmente es director de Noticias Internacionales, área extinta por la falta de personal y además coordina las áreas de fotografía, internet, redes sociales y fototeca.

Por ello, además de la reinstalación de los trabajadores despedidos, exigen una revisión exhaustiva de puestos, funciones y salarios, de la actual plantilla laboral de Notimex.

TAMBIEN EN EL CANAL 11

"No somos fifís ni aviadores, tampoco directores adjuntos", reclamó Guillermo Ayala Alanís, uno de los cerca de 50 trabajadores de Canal Once que fueron despedidos en los últimos días. "Bajo el argumento de la austeridad y el recorte, se tomó la decisión de que yo no laboraría más en el Canal", contó en entrevista.

Son 17 los firmantes de una carta enviada el 1 de julio al presidente Andrés Manuel López Obrador, a medios de comunicación y a la opinión pública, donde denunciaron: "Canal Once acaba de despedir a 50 trabajadores". Señalaron que "como ha ocurrido en las otras dependencias, el despido se hizo de la manera más arbitraria", y se afectó a personas que en promedio tenían 20 años en el Canal.

A pesar de esto, el Canal respondió a El Universal que se trató de "contratos de freelance que concluyeron recientemente y ya no se renovaron". Su área de Comunicación Social dijo que no cuenta con la información de cuántos despidos hubo.

Como todo el personal de Canal, los extrabajadores estaban contratados por honorarios; algunos, por el Capítulo 1000, y por eso contaban con prestaciones como ISSSTE y una gratificación homologada a aguinaldo. Entre los despedidos figuran, reporteros, editores, guionistas, personal de noticias, de apoyo gráfico y administrativo.

En la carta, manifestaron que sin aviso, "como si fuéramos delincuentes", se inhabilitaron sus computadoras y posteriormente se les comunicó que su contrato de trabajo había terminado: "En despótica violación de nuestra dignidad humana y de nuestros derechos laborales, sin importar la antigüedad de cada trabajador, se nos asignó de manera general una quincena de salario como irrisoria compensación por los años laborados". Denunciaron que a pesar de que se les despidió "por austeridad", el Canal contrató personal para distintos programas, y exigieron a las autoridades una solución que reivindique sus derechos laborales.